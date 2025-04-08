新北瑞芳九份商圈大會齊勉勵 盼紅燈籠祭打響名號

新北市瑞芳區九份商圈發展協會第十屆第二次會員大會，今(8)日於長樂社區活動中心舉行，會議由理事長蘇宗德開場，來自九份商圈店家代表，以及新北市觀旅局局長楊宗珉，瑞芳區區長楊勝閔，市議員林裔綺服務處共計200餘人齊聚一堂，氣氛熱絡，會議中也討論九份紅燈籠祭邁入第三屆，期望透過活動帶動人潮，讓民眾感受九份的歷史風情，也打響在地名號。

九份商圈發展協會理事長蘇宗德表示，九份商圈用Line群組及廣播系統與派出所及里長們，建立快速到位服務的網絡，能夠即時的回報問題解決問題，這也是去年得到第四座全國商圈比賽的第一名。

而今年九份紅燈籠祭即將於6月舉辦第三屆，第一年就獲得美國繆思設計獎金獎，去年也獲得法國一設計獎金獎獎項，九份商圈店家都非常期待今年的舉辦，希望屆時大家一起來提燈遊九份。