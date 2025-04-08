跨縣市到桃園骨灰罈位貴三倍 新北明新建5萬3千櫃位

新北鶯歌處桃園交界，跨縣市到鄰近桃園存放先人遺骸將多付出三倍的價格，議員蘇泓欽自2019年爭取新設納骨塔，新工處明將於鶯歌第一示範公墓興建第二納骨塔，將增加5萬3千個櫃位。

蘇泓欽表示，因為地方公墓土葬與納骨塔都已額滿，加上三鶯地區處於新北桃園交界，若跨縣市到鄰近的桃園市存放先人遺骸，將多付出三倍的價格。故2019年起爭取鶯歌第一公墓興建大型納骨塔，經過數次會勘、質詢、流標及整地遷葬後，終於要在明天動工興建。

新北市新工處明於鶯歌區中正一路旁舉行第二納骨塔工程祈福動土典禮，造價高達4億6750萬元的現代化納骨設施建設。此案基地為原第一示範公墓，開發面積達9960平方公尺，建築總樓地板面積為5372平方公尺，建築物高度達21.6公尺，將提供市民一處莊嚴、友善的納骨空間。

新建納骨塔共規劃地上五層空間，設置高達5萬3千個骨灰櫃、1100個骨骸櫃及1萬個神主牌位，整體納骨設施使用總數超過6萬位，容量規模為目前區域之最。同時配有44席汽車與27席機車停車位，便利民眾前往祭拜，並結合環保葬區及在地文化，展現新型態的生命紀念空間。

新工處長簡必琦表示，環保葬區設置於塔區周邊，植存面積達377平方公尺，預計可提供約2100個植存位。設計上強調自然光導入與良好通風，打造簡約且神聖的悼念氛圍，並融合鶯歌當地陶藝文化，以紅磚、金屬材質及格柵天花營造溫潤沉靜的氛圍，顛覆傳統納骨塔冰冷印象，預計於2027年8月完工啟用。