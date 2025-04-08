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侯盧會交流市政 新北與台中互稱兄妹市

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
新北市美術館目前試營運，4月25日開幕，盧秀燕盼台中市文化局開幕期間參訪，為年底綠美圖開幕做好準備。本報資料照片
新北市美術館目前試營運，4月25日開幕，盧秀燕盼台中市文化局開幕期間參訪，為年底綠美圖開幕做好準備。本報資料照片

新北市長侯友宜今天下午赴台中，與台中市長盧秀燕會面交流市政，主題是美術館開幕和國民運動中心建置；盧希望月底文化局赴新北參訪新北美術館開幕，為年底綠美圖開幕做準備，侯則認為台中多元化的國兒運中心值得參考，盼改建老舊設施做運動據點。

盧秀燕去年6月率市府團隊訪新北市，交流台中購物節與新北耶誕城的建設理念。盧說，侯友宜當時就承諾要回訪台中，今天是「說到做到」；2人認識幾十年，情同兄妹，彼此也常以哥哥、妹妹相稱，新北與台中也可以說是兄妹市，分別是台灣第一大城與第二大城。

盧秀燕與侯友宜中午12時許先到林皇宮花園用餐，全面拉起窗簾，相當神秘。知情人士指出，這場午餐時間相當短，可能只有10到20分鐘，就是頓「便飯」，應無討論太多話題，可能僅稍微交流關稅衝擊；至於外界關心盧是否參選國民黨主席，2人討論的可能性就更低了。

兩市府團隊下午2時許到台中市府開交流會，會後考察市府1樓的托嬰中心。新北市府副秘書長龔雅雯報告，新北市美術館目前試營運，4月25日開幕，將推出一系列開幕活動；台中市運動局長游志祥說明，各國民暨兒童運動中心特色是多元化，重視兒童、女性與銀髮族的運動權益。

侯友宜表示，台中把國民運動中心改成國民暨兒童運動中心，讓兒童從小培養運動習慣是非常好的創舉，新北目前要找較大腹地蓋國運不容易，但可以利用公益回饋空間，如老舊設施的樓層，重新翻修後與教育單位結合，規畫為兒童或婦女的運動據點。

盧秀燕說，她與侯友宜2018年當選2市市長時，新北與台中都沒有市立美術館，如今新北市美術館開幕在即，台中的綠美圖也即將在年底營運，希望台中文化局團隊4月底可以到鶯歌餐訪新北市美術館。侯表示非常樂見參訪，也歡迎台中市民隨時到新北參觀。

台中市推動國民及兒童運動中心，重視兒童、婦女與銀髮族的運動權益。本報資料照
台中市推動國民及兒童運動中心，重視兒童、婦女與銀髮族的運動權益。本報資料照
侯友宜、盧秀燕市政交流結束後，到台中市府大樓一樓參訪托嬰中心，與幼童互動。記者黃仲裕／攝影
侯友宜、盧秀燕市政交流結束後，到台中市府大樓一樓參訪托嬰中心，與幼童互動。記者黃仲裕／攝影
盧秀燕去年6月參訪新北，侯友宜今天回訪，2市府針對美術館開幕與國民運動中心專案報告、交流。記者黃仲裕／攝影
盧秀燕去年6月參訪新北，侯友宜今天回訪，2市府針對美術館開幕與國民運動中心專案報告、交流。記者黃仲裕／攝影

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