關稅風暴提解方被綠批算計 新北反擊：別只想解決提方案的人

美國對等關稅衝擊台灣，新北市長侯友宜提四大行動方案，民進黨發言人吳崢今天表示，面對挑戰，中央與地方、執政與在野應當齊心協力不是各自為政唱反調，建議國民黨少一點政治算計，多一分理性協作。新北市府新聞局長李利貞今天表示，持續砲口對內，真的能安定民心？解決問題比較重要，不要只想解決努力提出方案的人。

李利貞表示，面對產業與就業所受的真實衝擊，我們反映的是勞工、產業界最直接的憂慮，我們關心的是怎麼一起正視問題、解決問題。

李利貞也說，媒體報導法務部常務次長黃謀信指出，跨部會的「物價聯合稽查小組」會密切注意物價波動，如果發現有人為哄抬、壟斷等涉及犯罪情事，將移由各地檢署偵辦。

李利貞強調，民眾生計是大家的事，缺具體策略，不缺政治口水。侯友宜市長已再三呼籲，台灣此刻最需要團結一致，誠實面對挑戰、共同尋找解方，守住產業、穩住經濟、撐住企業。

因應關稅風暴，侯友宜宣布啟動「四大行動方案」，第一市府跨局處整合資源，成立「關稅因應專案輔導團」，提供一站式服務，協助企業即時諮詢並對接中央資源，同步由農業局為首組成「穩定物價小組」，嚴守物價穩定，並由勞工局組成「勞工就業穩定小組」，輔導廠商，及早因應，嚴防企業無薪假或大量裁員。

其次是加碼開拓多元市場，針對受影響廠商加碼參展補助，並於採購商洽會邀請低關稅國家買主來台，協助企業鏈結全球產業鏈。第三由市府相關局處辦理市場分析與法規課程，協助中小企業掌握趨勢，強化中小企業應變能力。最後提供「信保貸款利息補貼」，減輕企業資金壓力，穩定營運動能。