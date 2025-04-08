聽新聞
0:00 / 0:00
苦楝花雨落在新北河濱公園 樹林、三鶯春日景致添浪漫
春日悄然來臨，新北市河濱公園的苦楝樹換上夢幻紫衣，樹林山佳沐心池、鶯歌三鶯棒壘球場運動公園一帶，正值苦楝花期，淡紫色的小花如繁星點綴枝頭，隨著微風輕輕搖曳，營造出浪漫的苦楝花雨。
新北市高灘處說，苦楝樹為台灣本土的原生樹種，屬於耐旱且適應力強的喬木，通常生長於中低海拔地區。每年3至4月間，苦楝樹進入花期，淡紫色至粉紫色的小花散發著清淡的香氣，每朵花約有5枚細長花瓣，花瓣略微向後反捲，使其看起來輕盈而飄逸，其呈圓錐狀花序，成為春季最具詩意的景致之一。
除了美麗的花卉，高灘處指出，苦楝樹的樹根也有助於水土保持，常被選為台灣河邊造林的樹種。苦楝主要集中在樹林山佳沐心池畔周邊、三鶯棒壘球場運動公園自行車道沿線等處。
高灘處長黃裕斌表示，春天是最佳的戶外活動季節，市民可在河濱公園騎車、散步或跑步，在花香四溢的氛圍中享受春日美好，可把握春光明媚時節，來一場與紫色花雨的浪漫邂逅，感受大自然魅力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言