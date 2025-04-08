苦楝花雨落在新北河濱公園 樹林、三鶯春日景致添浪漫

春日悄然來臨，新北市河濱公園的苦楝樹換上夢幻紫衣，樹林山佳沐心池、鶯歌三鶯棒壘球場運動公園一帶，正值苦楝花期，淡紫色的小花如繁星點綴枝頭，隨著微風輕輕搖曳，營造出浪漫的苦楝花雨。

新北市高灘處說，苦楝樹為台灣本土的原生樹種，屬於耐旱且適應力強的喬木，通常生長於中低海拔地區。每年3至4月間，苦楝樹進入花期，淡紫色至粉紫色的小花散發著清淡的香氣，每朵花約有5枚細長花瓣，花瓣略微向後反捲，使其看起來輕盈而飄逸，其呈圓錐狀花序，成為春季最具詩意的景致之一。

除了美麗的花卉，高灘處指出，苦楝樹的樹根也有助於水土保持，常被選為台灣河邊造林的樹種。苦楝主要集中在樹林山佳沐心池畔周邊、三鶯棒壘球場運動公園自行車道沿線等處。