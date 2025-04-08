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苦楝花雨落在新北河濱公園 樹林、三鶯春日景致添浪漫

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
一串串小花密集盛開，整體如雲霧般夢幻。圖／新北市高灘處提供
一串串小花密集盛開，整體如雲霧般夢幻。圖／新北市高灘處提供

春日悄然來臨，新北市河濱公園的苦楝樹換上夢幻紫衣，樹林山佳沐心池、鶯歌三鶯棒壘球場運動公園一帶，正值苦楝花期，淡紫色的小花如繁星點綴枝頭，隨著微風輕輕搖曳，營造出浪漫的苦楝花雨。

新北市高灘處說，苦楝樹為台灣本土的原生樹種，屬於耐旱且適應力強的喬木，通常生長於中低海拔地區。每年3至4月間，苦楝樹進入花期，淡紫色至粉紫色的小花散發著清淡的香氣，每朵花約有5枚細長花瓣，花瓣略微向後反捲，使其看起來輕盈而飄逸，其呈圓錐狀花序，成為春季最具詩意的景致之一。

除了美麗的花卉，高灘處指出，苦楝樹的樹根也有助於水土保持，常被選為台灣河邊造林的樹種。苦楝主要集中在樹林山佳沐心池畔周邊、三鶯棒壘球場運動公園自行車道沿線等處。

高灘處長黃裕斌表示，春天是最佳的戶外活動季節，市民可在河濱公園騎車、散步或跑步，在花香四溢的氛圍中享受春日美好，可把握春光明媚時節，來一場與紫色花雨的浪漫邂逅，感受大自然魅力。

一串串淡紫色小花如繁星點綴枝頭，輕柔搖曳於微風之中。圖／新北市高灘處提供
一串串淡紫色小花如繁星點綴枝頭，輕柔搖曳於微風之中。圖／新北市高灘處提供
「苦楝」為台灣本土的原生樹種，是台灣常見的落葉喬木。圖／新北市高灘處提供
「苦楝」為台灣本土的原生樹種，是台灣常見的落葉喬木。圖／新北市高灘處提供
苦楝生長特性適應力極強，可說是不畏潮風、鹹土且抗旱。圖／新北市高灘處提供
苦楝生長特性適應力極強，可說是不畏潮風、鹹土且抗旱。圖／新北市高灘處提供

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