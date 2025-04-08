魚蟹數量激增！新北碧潭堰魚道助生態轉骨 遊客：看魚衝浪好紓壓
春天腳步到來，新北新店溪碧潭堰下游的魚道熱鬧非凡，站在岸邊就能看到魚群游動，準備覓偶產卵，遊客透過觀景窗欣賞魚兒衝浪，直呼療癒又紓壓。
新北市水利局指出，碧潭堰魚道2022年完工啟用以來，已記錄到多達63種魚類、10種蝦蟹類，顯示新店溪整體生態復育成果斐然。
碧潭堰原為1977年省水利局興建的混凝土堰體，歷經蘇迪勒颱風損壞後，市府爭取前瞻基礎建設計畫補助重建，總經費逾5億元。新堰體完工後，具備通洪、護岸、生態、教育等多元功能，魚道設計更是亮點之一，坡度、水流均經精算，並搭配AI監測系統記錄洄游生物的種類與數量，還設立Youtube頻道直播水下畫面。
新北市水利局長宋德仁表示，市府2015年起陸續於碧潭堰下游設置4處矮堰，串聯水域空間、形塑生物廊道，打造水生態樂園；魚道啟用後持續吸引洄游魚類，近期天氣回暖，魚群感受到繁殖訊號，洄游行為明顯增加。
除了魚類，碧潭堰夜間也觀察到大量毛蟹出沒。水利局指出，魚道中特別加裝繩索，協助毛蟹順利攀爬洄游，目前AI攝影統計顯示數量已達數萬隻，成為溪流中另一項生態亮點。
住在碧潭堰附近的江姓男子說，從小就在新店溪邊長大，還記得早年堰體破損、環境雜亂，「以前沒有什麼魚，現在變得不一樣了，魚群很可觀。」他今天駐足在觀景窗前觀察魚群生態。他回憶，小時候會在溪裡游泳，看到生態景觀改善，感到既懷念又欣慰。
清華大學榮譽退休教授曾晴賢表示，透過水下攝影監控與定期生態調查，已累積豐富數據，加上碧潭堰上下游封溪護漁政策，讓溪中魚、蝦、蟹等生物得以安全洄游與繁殖，碧潭堰成為都市水域生態修復的重要示範點。
水利局指出，未來將擴大推動「水漾學堂」，結合導覽、解說與教學，把教室從學校搬到河邊，讓民眾能更深入了解河川生態，親近新店溪河廊風貌，是一座獨特的「無圍牆水漾博物館」。
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