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北市推低碳旅遊獎勵 鼓勵旅宿業響應愛地球

中央社／ 台北8日電

為鼓勵旅宿業落實企業社會責任、參與淨零排放行動，台北市觀傳局祭出低碳旅遊獎勵，以獎狀、獎金吸引業者及員工取得認證或做出實質貢獻，今年預計會有至少30家業者申請。

台北市觀光傳播局觀光產業科長闕玉玲向中央社記者表示，2050淨零排放已是全球共識，旅宿業也不能置身事外，觀傳局因此制定「台北市觀光遊樂業與觀光旅館業及旅館業推動低碳旅遊獎勵辦法」，帶動台北市觀光產業邁向永續發展。

闕玉玲說明，取得環保標章、綠建築標章等國內認證，或綠色旅行標章（GTS）、能源與環境設計領導認證（LEED）及ISO系列標章等國際認證的旅館即符合獎勵申請資格，也可提出促進環境永續或推動低碳旅遊的具體成效參與審查。

此外，服務滿2年且對於提升環境友善程度、推廣低碳旅遊有貢獻的旅館從業人員，同樣在獎勵範圍內。

她舉例，已通過EarthCheck國際認證的台北晶華酒店，或是在各樓層購置氣泡水機以取代瓶裝水的君品酒店，還有採用環保概念建造的信星青年旅館，都符合申請資格。

闕玉玲表示，獎勵辦法今天發布後，預計年底開放申請，預期會有超過30家旅宿業響應，而通過審查的業者及從業人員除了獲得獎狀、獎牌及獎金等實質表揚，還有助於提升企業形象、掌握ESG商機，並以實際行動共同實現地球公民責任。

台北市旅館商業同業公會理事長趙一任說，目前還不清楚申請規則，不過永續發展確實是世界趨勢，不只有許多新成立的旅館是以環保為核心經營理念，新一代的旅遊者也大多重視此價值，樂觀看待政府順應而為的獎勵措施。

ESG分別是環境保護（E，Environmental）、社會責任（S，Social）以及公司治理（G，Governance）的縮寫，是一種新型態評估企業的數據與指標，ESG代表的是企業社會責任，也被視為評估一間企業是否值得投資與具備永續營運的重要參考依據。

低碳 北市 永續

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