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登革熱守護者 新北加開「社區防蚊師防疫專班」

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市推動「社區防蚊師」培訓計畫，理論與實務兼備。圖／新北市環保局提供
新北市推動「社區防蚊師」培訓計畫，理論與實務兼備。圖／新北市環保局提供

天氣漸暖，蚊蟲蠢動，新北市推動「社區防蚊師」培訓計畫，以里長為主要授課對象，今年為擴大第一線防治量能，環保局首度開設開放給一班民眾的「登革熱防疫專班」，歡迎社區管委會代表、市民或學生們踴躍報名，共同清除孳生源、守護環境清潔。

新北市環保局表示，病媒蚊防治是一項全年無休的重要工作，全民具備正確的防治觀念並確實清除積水容器，才能有效預防登革熱疫情發生。

環保局說，社區防蚊師培訓課程涵蓋登革熱基本知識、常見孳生源辨識、防疫作業程序、防疫地圖製作與使用，以及實地巡檢與清除孳生源等內容，理論與實務兼備，讓里長們能將所學應用於社區宣導與實作，讓防疫觀念深入社區每個角落。至今已有4921人次完成培訓，今年將持續推動，充實防蚊師人才庫，並強化社區自主防疫能力。

今年「登革熱防疫專班」，開放一般民眾報名參加，課程將於5月6日在板橋區公所6樓大禮堂舉行。名額共50位，額滿為止，依報名先後順序錄取。有意報名者請至環保局網站查詢詳情，課程時間為3.5小時。

環保局也於去年試辦將國小學童納入防蚊教育對象，與樹林區育林國小、中和區秀山國小、五股區更寮國小、林口區新林國小、新店區中正國小及泰山區泰山國小等六所學校合作，共招募約300位1至5年級學童成為「小小防蚊戰士」。

小小防蚊戰士在去年暑假期間也展開了家庭推廣任務，帶領家人巡查花盆底盤、社區花園植栽等潛在積水處，實際執行清除作業，同時向家人傳達正確的防疫觀念，成功擴大防治效益。

環保局呼籲，登革熱防治的關鍵在於「清除孳生源」，每個人都是防疫的重要一環。期盼所有學員能從自身做起，將學習成果落實於生活中，並影響周遭的人一同實踐「巡檢積水容器、倒除積水、清除不必要容器、刷洗容器與妥善收納」的四大要領。

環保局 防蚊

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