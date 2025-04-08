淡水古蹟博物館特展開跑 一窺120年前淡水稅關下班生活

新北市立淡水古蹟博物館即日起在淡水海關碼頭C棟倉庫，展出「稅關新人下班生存指南─淡水稅關五十會特展」，內容取自120年前出版的五十會、台關雜誌，以稅關新人的角度，透過入門、中級、高級及終極的生存指南，引領觀眾認識淡水稅關員的下班生活，展場也設計5大活動場景與體驗遊戲，激發遊客挑戰欲。

淡水古蹟博物館指出，俗話說「上班好同事，下班不認識」，但125年前的淡水稅關關員自組「淡水稅關五十會」，舉辦各式各樣的休閒活動，包括提燈游泳、棋靈王爭奪戰、網球王子、淡水開侖撞球美技和學霸養成計劃等，同事感情超緊密。

淡水古蹟博物館說，這次展場還設計游泳、圍棋、網球、撞球及閱覽室等五大活動場景，其中游泳與撞球區打造「提燈游泳」和「開侖撞球」體驗遊戲，激發遊客挑戰慾，比賽看誰能用最短秒數游完36公尺，而撞球遊戲則是用一隻手指就能挑戰，刺激程度與實際球賽不相上下。

淡古表示，根據五十會雜誌記載，西元1900年淡水稅關員共組「淡水稅關五十會」，在下班後持續活絡感情，1905年出版首本五十會雜誌，內容包含聚會、競賽、遊樂及淡水大小事。今年恰逢雜誌出版120周年，特別在淡水海關碼頭推出特展，藉以一窺他們的日常生活。