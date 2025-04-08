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派遣工會批特休小偷 北捷：儘速檢討合約

中央社／ 台北8日電

台灣勞動派遣產業工會今天指出，北捷不甩政府採購法且勞務採購契約拒納特休年資併計規定，任職10年清潔人員僅3天特休，直批特休小偷；北捷說，將儘速檢討合約有無不符之處。

台灣勞動派遣產業工會今天在台北市議會舉行「台北捷運，特休小偷！北捷反復歸零清潔人員年資，服務10年只有3天特休」記者會，由勞動派遣產業工會顧問鄭中睿、台北市產業總工會理事長邱奕淦、國民黨台北市議員柳采葳和民進黨台北市議員何孟樺共同召開。

會中指出，北捷截至2024年9月統計共有652名清潔人員，但都是所謂「委外人力」，北捷每次跟廠商的2年1標合約結束後，都必須重新招標；但若原本廠商未繼續得標，清潔人員就必須離職，想續待者就要成為新廠商的員工，但隨勞工的受僱年資歸零，其特休也跟著重新起算。

因此，北捷1名清潔人員很可能服務10年，卻只得到3天特休；但依勞基法規定，勞工在1間公司任職滿1年即有7天特休，若在同1間公司連續待滿10年則有16天特休。

鄭中睿表示，北捷和現任清潔廠商的合約到今年12月31日止，除非這些廠商可以長久得標，否則明年元旦一換廠商，這652名清潔人員年資又要歸零、特休重算，又會發生工作10年只有3天特休的狀況。

他指出，監察院於2018年對北捷進行調查，指出承攬清潔業務的廠商們從2013到2017年有眾多違反勞動法令紀錄，包括國定假日出勤未加倍發給工資、苛扣工資、未給付工資、工作時數超過法定上限、特休短少等情形；調查報告最後建議，北捷在勞務採購契約納入「特休年資併計」規定。

鄭中睿提到，行政院公共工程委員會於2019年修正「勞務採購契約範本」，將委外人力的「特休年資併計」列為必須條款；台北市政府在2020年跟進修正「勞務採購契約範本」。但事隔7年，北捷絲毫沒有改善，不甩採購法規定和監察院調查，拒絕清潔人員特休年資併計，直批是「特休小偷」。

此外，北捷除成功竊取清潔人員特休外，還有效把他們的薪水永遠壓在起薪。勞務委外制度有效打壓勞動條件，讓工人不敢反抗、維護自身權益。

鄭中睿提出3項要求，首先，北捷應立即清查旗下全體委外清潔人員年資並對外公開；其次，北捷立即與清潔業務承攬廠商契約變更，併計勞工特休年資；最後，北捷提出方案、時程，將委外清潔人員收回自僱。

他說，北捷共計有117站，為讓各界瞭解這些清潔人員長期所遭受的不公待遇，派遣工會即日起將每天至1處捷運站向旅客發送傳單，呼籲公眾一同要求北捷改善清潔人員的勞動權益問題。

邱奕淦也要求，針對北捷清潔人員的年資和併計特休，其未消化特休是否有計價支付等問題，北捷應統計並對外公布，以解答各界疑惑。

柳采葳認為，北捷只要勾選契約欄目就可解決問題，但卻遲遲不做，令人好奇背後目的為何，是否為減少人力成本，要求北捷應將特休年資還給清潔人員，長期也應討論如何停止委外、收回自僱，否則特休年資只是冰山一角問題。

何孟樺也呼籲，北捷應將清潔人員的年資、有無累計特休等相關契約，進行變更，以確保清潔人員的權益。

北捷站務處長陳忠助說明，清潔契約屬承攬契約，有將契約範本納入休假規定，任職滿半年者有3天休假、滿1年有7天、滿2年有10天、滿3年有14天，會督促廠商依契約執行。

他說，契約是採最有利標，目前有3個合作廠商，若未休完的特休也應計薪給清潔人員，且有督促、查核廠商是否正常發放，針對相關疑問，會儘速檢視和檢討合約有無不符部分。

北市 台北捷運 特休

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