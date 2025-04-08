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犬貓突破36萬 新北寵物殯葬自治條例出爐

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市動保處與佛光山金光明寺合作，去年在毛寶貝生命教育園區舉辦中元動物聯合法會。圖／新北動保處提供
新北市動保處與佛光山金光明寺合作，去年在毛寶貝生命教育園區舉辦中元動物聯合法會。圖／新北動保處提供

寵物已是不少人家庭重要一分子，身後事更加受重視。新北市目前犬貓寵物超過36萬隻，市府擬定的「新北市寵物屍體處理及寵物生命紀念業管理自治條例」草案出爐，包括生命紀念設施應符合土地使用管制規定，也針對屍體處理、存放、安置標準，並訂有罰則。新北市動保處表示，目前正公告蒐集意見後，送市府法規會審議，全力輔導業者合法化。

中央2023年頒布寵物殯葬相關規範，將使用土地項目、區域以及焚化爐等設施訂出更嚴謹規定，新北市有5間業者通過計畫初審，但後續實質審查還在進行中，新北尚無符合規定業者，業者直言，中央規定過於嚴格，要符合相關土地使用規定困難合法化困難。

「死貓吊樹頭，死狗放水流」是古老習俗，但隨著社會風氣改變，大多都比照親人送至寵物生命紀念業焚化及悼念，卻也衍生諸多亂象，發生多起業者坐地起價爭議；目前苗栗縣、桃園市、台中市已制定寵物相關殯葬自治條例，台南市、高雄市則有草案審議中。

新北市動保處處長楊淑方表示，市府擬訂「新北市寵物屍體處理及寵物生命紀念業管理自治條例」草案，寵物屍體除了犬貓外，還有包括魚類、兩棲類、爬行類、鳥類和哺乳類五大類等脊椎動物。

楊淑方說，現行國內寵物屍體皆火化方式處理，考量歐美國家已允許對動物進行水焚葬，未來國內可能會出現其他新興的屍體處理技術，自治條例除火化，也加入「其他經中央主管機關核可的寵物處理方式」。

另自治條例也明定業者發生停業 、歇業情事時，營業場所存放寵物屍體、寵物骨灰未妥適安置罰則，違反相關規定，可處最高10萬元以下罰鍰，並要求限期改善，並可按次處罰。

動保處統計，目前新北既有寵物殯葬業者25家，目前有15家申請興辦事業計畫，不過既有業者僅4家，比例低。

楊淑方說，9家既有業者尚未申請，主因在4家在都計區土地、1家在承租國有地上、1家在國家公園用地、1家土地未達0.2公頃最低面積限制等因素，另有2家尚在評估中。

楊淑方指出，目前寵物生命紀念業僅限於非都市土地，考量民眾需求性，目前推動都市計畫法新北市施行細則修法，新增都市計畫區內寵物生命紀念設施使用相關規定，城鄉局已送至內政部審核中。

市議員張錦豪指出，寵物殯葬管理有其必要性，容易遇到地方民眾陳情抗議等因素，市府可先成立公家設施，才能先解決燃眉之急。

「規定太過嚴格」中華民國寵物殯葬業服務協會理事長呂國文指出，政府制定法令看得出有心管理的決心，但他認為，中央限制寵物殯葬業必須要在非都市計畫區，或要在都市計畫區的農業區，很少業者可以達標。

呂國文說，政府有心管理，但不能訂一個做不到的法令，目前可行的就是放棄目前的住宅區，變更為符合規定的農業區。

至於公立寵物殯葬，他認為，公家機關難以做到民間業者便利一條龍服務，最後可能成為蚊子館，不僅與民爭利，更難達到效果。

全國目前有約50間寵物殯葬業者，為毛小孩提供身後事的服務。本報資料照片
全國目前有約50間寵物殯葬業者，為毛小孩提供身後事的服務。本報資料照片

寵物 屍體

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