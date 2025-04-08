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交換日誌輝文貞陶藝展 新北陶博館用陶藝說生活

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
黃明文以種植植物的感知與情感作為創作題材，表現種子歷經發芽和成長的姿態。記者李定宇／攝影
黃明文以種植植物的感知與情感作為創作題材，表現種子歷經發芽和成長的姿態。記者李定宇／攝影

新北市鶯歌陶博館推出「交換日誌輝文貞陶藝展」，即日起至4月27日於陶博館1F陽光特展室，展出共50組件風格迥異的作品。輝文貞取自三陶藝家名字中各一個字。邀請民眾觀賞走進三人創作交流。

陶博館長張啟文表示，劉俊輝、黃明文、林嘉貞三位陶藝家表現豐富，為2022年的申請展入選者，以截然不同的陶藝創作呈現生命脈絡，共同譜出美好的生命交響曲，啟發觀賞者欣賞獨特的陶藝表現。

黃明文成長於鶯歌陶瓷老街，從小就跟隨父親習陶，用傳統手拉坯技法巧塑有機造型，以種植方面的感知與情感作為創作題材，表現種子歷經發芽和成長的姿態；靈感取自鹿角蕨的「lulu系列」，公仔造型與鹿角樹枝元素象徵生命延續。

林嘉貞、劉俊輝都是鶯歌高職的陶藝老師。林嘉貞致力於雕塑與裝置藝術的結合，呈現豐富的生命樣貌及造型變化，展現感知與經驗的微妙連結；「躁狂後沮喪」以美妙形體與自然釉色，探討新式雕塑與人體情緒的互動關係。

劉俊輝從生態系統的浩劫到全球暖化的威脅，探索面對浩劫的覺醒與行動，尋求拯救這片土地的救贖歷程；「異域II」以自然造型與白淨釉色，表達覺醒與行動後的未來希望。

三位陶藝家透過不同的視野創作，紀錄各自的生活體悟，表達生命面對逆境、體制的情緒抒發，察覺源於自己心中的感受，分享自由奔放的作品，展現自我的價值意義。

林嘉貞擅於雕塑與裝置藝術的結合，運用造型變化表現生活觀察及體悟。記者李定宇／攝影
林嘉貞擅於雕塑與裝置藝術的結合，運用造型變化表現生活觀察及體悟。記者李定宇／攝影
劉俊輝從生態系統的浩劫到全球暖化的威脅，探索面對浩劫的覺醒與行動。記者李定宇／攝影
劉俊輝從生態系統的浩劫到全球暖化的威脅，探索面對浩劫的覺醒與行動。記者李定宇／攝影

陶藝

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