路口淨空 停車格存廢看法分歧

靖娟基金會調查，中小學生交通事故有6成發生在路口，學童過馬路時易因身高矮小、視線受遮蔽而增加風險。民團指出，依現行規定，路口10公尺內不得設置停車格，部分地方政府卻帶頭違規。新北交通局長鍾鳴時表示，法規有彈性，若視線良好仍可畫設停車格。

靖娟兒童安全文教基金會指出，學生交通事故以高中為高峰，國中是國小的2倍，高中生是國小的近5倍，原因就是國小、國中家長全程接送，高中開始放手才第一次真正接觸交通。

靖娟基金會執行長許雅荏表示，校園周邊應強化三大要素，包括區隔清楚的人行設施、完整路口淨空與限速管理，才能讓學童在步行過程降低風險，逐步建立交通意識。

對於民團呼籲強化路口淨空，鍾鳴時說，法規並非全面禁止在路口10公尺內畫設停車格，是針對設有消防栓、電線桿或其他遮蔽物等情況不得設格，如果道路寬度有餘裕、視線良好便能調整，法規也有明文說明。

許雅荏表示，學童身高普遍較矮小，低年級約120公分，若路口車輛違停或遮蔽物多，駕駛視線易產生死角，「孩子很可能突然跳出來，駕駛根本來不及反應。」

新北市交通局強調，有持續針對駕駛人宣導行經路口時，行車務必減速並停讓行人，新北已完成全市211所國小通學巷改善計畫，接續進行全市國高中通學環境改善，讓學生上下學有條安全的路，「這是我們最重要的任務。」