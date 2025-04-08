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借鏡日韓 民團籲擴大通學路範圍

聯合報／ 記者張策邱書昱／連線報導
新北市蘆洲國小圍牆內縮1公尺，讓人行道更加寬闊，步行環境更友善。記者張策／攝影
新北市蘆洲國小圍牆內縮1公尺，讓人行道更加寬闊，步行環境更友善。記者張策／攝影

雙北學童接送率達8成，為鼓勵孩子走路上學，打造友善通學環境是重要一環。新北市長侯友宜昨視察蘆洲國小通學廊道改善工程，宣布2026年前完成改善百校。北市交通局在校園周邊打造通學區，包含車輛降速、施作行人庇護島，今年目標12個行政區各有1校當示範。

蘆洲國小通學廊道串聯三民高中捷運站、廟口夜市與多座古蹟廟宇，透過人行道拓寬、圍牆退縮、障礙排除與纜線下地等工程，讓孩童能安心上下學，社區居民也能共享舒適的步行空間。

侯友宜表示，市府2019年起推動校園周邊通學廊道改善工程，至今已完成84所學校，這84案投入約16.21億元經費，其中39案獲中央前瞻計畫補助約6億元。他強調，通學路不只是學童的事，是對整個城市交通環境的檢驗。

人行環境提升後，減少違停亂象，也有商家抱怨，改善後附近多設一個公車站，臨停購物變得困難，「生意有影響，客人停不了車就走了。」

市議員黃桂蘭說，道路拓寬不僅學生上下學更安全，連帶改善周邊市場動線，每個用路人都是受益者。

為保障學童行的安全，北市去年將通學巷政策擴大納入整體路網，打造成通學區，去年以民權國小當起頭，今年目標是12行政區各規畫1校當示範區先行會勘，依結果討論施作牌面標誌、車輛速度管理等，為避免事故，搭配行人專用時向、庇護島、行穿線退縮等，並規範停車視距，讓行人和駕駛能看見彼此。

靖娟基金會調查，雙北中小學生超過8成仰賴家長以汽機車接送，途中增加交通事故風險，民團指交通部現行指引以學校為中心，規畫周邊150公尺為通學路範圍，韓國範圍為300公尺、日本達500公尺，呼籲借鏡日韓經驗，擴大通學路範圍與限速區域，打造能安心步行上學環境，讓接送不再是家長唯一選擇。

靖娟基金會執行長許雅荏指出，台灣家長可接受孩子步行上學的距離約為10分鐘，若能在這段距離內打造安全通學路，便能提高走路上學風氣，也紓解學校周邊擁擠的接送人潮。若家長都選擇接送，接送區畫再大也沒用。

交通事故 行人

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