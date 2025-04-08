捷運新北中和公館段 可行性評估

立法院財政委員會立委林德福等人昨考察捷運中和光復線預算編列情況，新北捷運局長李政安簡報時表示，新北段從中和秀朗橋到台北公館的可行性研究已上網招標，有1家廠商符合資格，近期可決標，預計細節規畫1年內可出爐。

新北市中永和地狹人稠，往來北市公館道路常壅塞，地方盼有捷運改善交通困境。北市早期規畫南北線，從劍南路站經光復南北路至公館，再銜接環狀線秀朗橋站，但因開發經費、經濟效益等問題，2017年取消推動。但新北仍積極推動，2023年12月交通部同意將新北段列為優先推動路線，讓捷運中和光復線露出曙光。

林德福說，永和成功路和旁邊堤頂道路天天塞車，只有蓋捷運才能解決。林指出，新北段可行性評估已有承包商投標，若審議順利，預估1年內可以完成可行性評估，下階段是經濟效益評估、環評，都通過就能辦理發包。

立委張智倫說，成功路下方有兩條非常大自來水管，其中一條會遷移至河堤外，已快完工。會議上請北水處評估能否再多設計一條，讓成功路底下另一條自來水管也可遷移。

李政安說，中和公館段從秀朗橋到公館，約3.1公里共4站，另外在北市有4.9公里，從公館延伸到光復南路的大巨蛋，中和光復線是以往的南北線，後續與北市溝通後，雙北一起推動，但分階辦可行性研究，新北段已是優先路網，會先做可行性研究。

新北捷運局補充，這一年會先完成中和公館段可行性研究，但因交通部核定優先路網時，附帶條件是須待北市路網通過，再合併審查。若北市來得及，會盡可能把北市段納入新北段可研一起做。