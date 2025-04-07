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中祥醫院已覓新址遷院 新北仍有10家老舊醫院待改善

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
中祥醫院因舊有建築物改善不易，另尋新址遷院。圖／新北衛生局提供
中祥醫院因舊有建築物改善不易，另尋新址遷院。圖／新北衛生局提供

新北部分老舊醫院，因建物老舊、通道樓梯狹窄、逃生樓不足有公安疑慮。新北市列管17家輔導老舊醫院改善，而中和區中祥醫院因舊有建築物改善不易，另尋新址遷院，今年3月完竣，取得醫院變更使用執照，而列管17家中，7家完成改善、10家還待改善。

新北副市長朱惕之今帶隊視察指出，部分老舊醫院普遍存在建築公安問題，如建築物通道樓梯狹窄、逃生梯數量不足等，一旦發生火警、地震等災害，容易因避難逃生不易，導致重大傷亡，尤其對長期臥床呼吸器依賴病患，有公安疑慮。因此新北市公共安全聯合稽查小組指示工務局、消防局及衛生局共同擬定老舊醫院輔導改善計畫，避免重大災難發生。

衛生局指出，中祥醫院配合市府專案，另尋新址遷院，3月25日已從原址遷移至中和區中山路二段359巷2號1至2樓、4號2樓、6號2樓開業，提供病人更優質且安全之醫療服務環境，期許其餘10家醫院能效仿，落實改善，一起營造安居、安全及安心的就醫環境。

衛生局說，新北市列管17家醫院列為輔導改善對象，除中祥醫院外，新仁醫院、公祥醫院、祥顥醫院、全民醫院、祐民醫院及宏仁醫院已改善完成，尚有4家規畫遷址、5家原址改善、1家縮減規模為診所，皆依序進行中，提供病人及家屬更加安全舒適的就醫空間。

衛生局強調，將持續追蹤並協助其餘10家醫院改善情況，若未積極改善或有意拖延，即啟動公安聯合稽查。

中祥醫院因舊有建築物改善不易，另尋新址遷院。圖／新北衛生局提供
中祥醫院因舊有建築物改善不易，另尋新址遷院。圖／新北衛生局提供

公安 衛生局

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