快訊

證交所：936檔股票今跌停 明平盤以下禁止放空

獨／不是跌停？台積電盤後現1035元高價 引市場熱議

捷運中和光復線 新北段先做可行性研究

中央社／ 新北7日電

新北市捷運局今天表示，中和光復線新北市段從秀朗橋到公館，總共4站，列為優先路網，先做可行性研究，已招標估近期可決標，1年內會有規劃細節。

立法院財委會上午考察捷運中和光復線預算編列情況，邀交通部、台北市政府捷運工程局、新北市政府捷運工程局及台北市自來水事業處等單位在永和區秀朗市民活動中心說明。

新北捷運局簡報指出，中和光復線新北市段從秀朗橋到公館，約3.1公里、共4站，台北市段延伸至台北大巨蛋，全長4.9公里，這條路線早期規劃南北線，後因故停止推動，2024年9月與台北市捷運局達成2階段推動路線可行性研究共識，並優先推動新北市段。

對於新北市段可行性研究進度，新北捷運局說，今年3月3日招標，4月2日開標，有1家廠商投標，經審查資格符合，預計4月底辦理評選，決標後以1年完成可行性研究報告，並提報中央審議，期間會辦說明會向地方報告規劃成果。

國民黨籍立委林德福會後受訪時表示，新北市成功路跟旁邊堤頂道路幾乎天天塞車，只有透過蓋捷運才能解決。

國民黨籍立委張智倫受訪時說，會上也討論到其他細節，包含成功路下有2條非常大自來水管，北水處說明其中1條將遷移至河堤外，已快完工，因此請北水處是否可再多設計1條，讓成功路底下另1條自來水管未來也可以遷移。

成功 新北捷運

延伸閱讀

棒球／蔡明堂鼓吹已有新北2隊何不多1隊 凱撒飯店冠名新北棒球隊

影／新北工業會理事長陳正剛：關稅直接衝擊新北4千多家廠商

中和光復線露曙光！新北段先做可研 1年內公布規畫細節

為高職生迎戰統測助攻 新北引進AI學習診斷系統提升應試力

相關新聞

新北議員江怡臻回擊綠營：關稅戰地方首長因應不是「瞎」 是對產業負責任

針對美國調高關稅對台灣產業造成衝擊，新北市長侯友宜等藍營地方首長陸續召開會議應對，竟遭民進黨發言人卓冠廷、新北市議員林秉...

東北角春季限定美景 三色海岸地毯

新北市東北角海岸迎來石花菜盛產的季節，此時東北角的沿海地帶，鋪滿黃、紅、紫交錯的石花菜，如同精心繪製的海岸地毯，為當地山海景緻增添絕美色彩，新北市漁業處邀請民眾來趟東北角春日之旅，欣賞絕美山海景色的同

三重重新路、板橋縣民大道 雙北兩幹道4/7起全面銑鋪

為改善道路服務品質，新北市政府養工處於4月7日起分別針對三重區重新路及板橋區縣民大道等兩個交通流量大的行政區部分路段辦理道路銑鋪工程，施工期間實施彈性交維，請用路人配合現場交管人員指揮通行，但屆時若遇

中和光復線露曙光！新北段先做可研 1年內公布規畫細節

新北立委林德福今召集相關部會，考察捷運中和光復線預算編列情況，林說上下班尖峰時段堤頂道路、成功路天天壅塞，只有透過蓋捷運...

周遭路網打造通學區 北市：各區規畫一處作示範

為了保障學童行的安全，台北市交通局在校園周邊打造通學區，包含車輛降速、施作行人庇護島等軟硬體，北市交通局表示，今年目標朝...

蘆洲國小通學環境大變身 民眾讚「美觀舒服又安全」

新北市推動「通學廊道安全改善計畫」，近日完工的蘆洲國小周邊改善工程，讓當地居民、學童及家長都有明顯感受。許多人直呼「走起...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。