快訊

美國股災將淪陷：全球自由貿易體系正式說再見？

台股崩跌哀鴻遍野 泌尿科醫：男性「1手術」執行率增

傳1床位喊價2萬？2校區宿舍混抽爆私售亂象 清大回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

新北瑞芳猴硐光復里出入難行 地方盼闢便道助通行

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
光復里3鄰到8鄰多年來沒有聯外道路，地方居民長期以來也提出想要在附近興建道路來增加交通的便利性。
光復里3鄰到8鄰多年來沒有聯外道路，地方居民長期以來也提出想要在附近興建道路來增加交通的便利性。

新北市瑞芳區知名景點猴硐貓村，吸引不少觀光客前往，但這裡除了觀光景點外這裡也有不少在地居民，交通的便利性也一直是地方關注的焦點，雖然已經有貓橋，但地方居民長期以來也提出想要在附近興建道路來增加交通的便利性。因此今(7)日各相關單位人員現場會勘新設道路評估可行性。

光復里里長周晉億表示，光復里3鄰到8鄰多年來沒有聯外道路，當地居民提議闢建聯外道路也已經講了十幾二十年，這次在行動治理上再度提出，很感謝市府的重視，重新來討論道路增闢的可能性。

市議員林裔綺服務處主任蘇有德說，今天各相關單位到現場會勘，目前預計規劃的道路，因鄰近鐵路有安全疑慮，另一方面還有私有土地，所以後續要先請區公所將所有地主都找出來溝通，第二階段再來進行可行性的評估，一步一步來，盼有朝一日能協助地方完成道路的闢建。

瑞芳 觀光景點

延伸閱讀

東北角議長盃繪畫比賽 學生展現家鄉之美

新北瑞芳傑魚里共餐用心經營 企業捐加菜金響應照顧長者

新北瑞芳基隆河水濱步道優化 地方盼增照明

新北瑞芳猴硐貓橋修繕完成重新開放 往返貓村更加安全

相關新聞

中祥醫院已覓新址遷院 新北仍有10家老舊醫院待改善

新北部分老舊醫院，因建物老舊、通道樓梯狹窄、逃生樓不足有公安疑慮。新北市列管17家輔導老舊醫院改善，而中和區中祥醫院因舊...

新北瑞芳猴硐光復里出入難行 地方盼闢便道助通行

新北市瑞芳區知名景點猴硐貓村，吸引不少觀光客前往，但這裡除了觀光景點外這裡也有不少在地居民，交通的便利性也一直是地方關注的焦點，雖然已經有貓橋，但地方居民長期以來也提出想要在附近興建道路來增加交通的便利性。因此今(7)日各相關單位人員現場會勘新設道路評估可行性。

新北議員江怡臻回擊綠營：關稅戰地方首長因應不是「瞎」 是對產業負責任

針對美國調高關稅對台灣產業造成衝擊，新北市長侯友宜等藍營地方首長陸續召開會議應對，竟遭民進黨發言人卓冠廷、新北市議員林秉...

東北角春季限定美景 三色海岸地毯

新北市東北角海岸迎來石花菜盛產的季節，此時東北角的沿海地帶，鋪滿黃、紅、紫交錯的石花菜，如同精心繪製的海岸地毯，為當地山海景緻增添絕美色彩，新北市漁業處邀請民眾來趟東北角春日之旅，欣賞絕美山海景色的同

三重重新路、板橋縣民大道 雙北兩幹道4/7起全面銑鋪

為改善道路服務品質，新北市政府養工處於4月7日起分別針對三重區重新路及板橋區縣民大道等兩個交通流量大的行政區部分路段辦理道路銑鋪工程，施工期間實施彈性交維，請用路人配合現場交管人員指揮通行，但屆時若遇

中和光復線露曙光！新北段先做可研 1年內公布規畫細節

新北立委林德福今召集相關部會，考察捷運中和光復線預算編列情況，林說上下班尖峰時段堤頂道路、成功路天天壅塞，只有透過蓋捷運...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。