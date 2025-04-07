新北瑞芳猴硐光復里出入難行 地方盼闢便道助通行

新北市瑞芳區知名景點猴硐貓村，吸引不少觀光客前往，但這裡除了觀光景點外這裡也有不少在地居民，交通的便利性也一直是地方關注的焦點，雖然已經有貓橋，但地方居民長期以來也提出想要在附近興建道路來增加交通的便利性。因此今(7)日各相關單位人員現場會勘新設道路評估可行性。

光復里里長周晉億表示，光復里3鄰到8鄰多年來沒有聯外道路，當地居民提議闢建聯外道路也已經講了十幾二十年，這次在行動治理上再度提出，很感謝市府的重視，重新來討論道路增闢的可能性。

市議員林裔綺服務處主任蘇有德說，今天各相關單位到現場會勘，目前預計規劃的道路，因鄰近鐵路有安全疑慮，另一方面還有私有土地，所以後續要先請區公所將所有地主都找出來溝通，第二階段再來進行可行性的評估，一步一步來，盼有朝一日能協助地方完成道路的闢建。