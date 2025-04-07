新北議員江怡臻回擊綠營：關稅戰地方首長因應不是「瞎」 是對產業負責任

針對美國調高關稅對台灣產業造成衝擊，新北市長侯友宜等藍營地方首長陸續召開會議應對，竟遭民進黨發言人卓冠廷、新北市議員林秉宥批評為「關地方政府什麼事，很瞎」，並質疑地方政府急於反應是否與財政收支劃分法有關，引發藍營反擊。

國民黨籍新北市議員江怡臻今日表示，川普政府大幅調高關稅，已讓台股重挫、產業面臨嚴峻挑戰，藍營地方首長此時互相合作、積極自救，為的是幫助地方產業與商家減輕衝擊，「結果民進黨卻把矛頭轉向藍營首長，還酸說『跟地方政府什麼事』，這才是真正的瞎。」

江怡臻強調，地方稅收來自百工百業的正常營運，企業若受到國際變局衝擊、營收下滑，最直接的受害者就是地方政府與基層民眾。侯友宜、蔣萬安、謝國樑、張善政等地方首長會緊急因應、盤點資源，就是希望把損害降到最低，「難道擔心百姓生計出問題，有錯嗎？」

她也批評民進黨操作政治凌駕於民生，關注的不是產業是否穩定，而是國民黨首長是否「得分」。江怡臻表示，「國民黨首長關心的是台灣商家，民進黨卻只在乎國民黨首長；國民黨深怕百姓失分，民進黨卻深怕國民黨得分，這就是兩個政黨最根本的差別。」

對於綠營質疑藍營反應是因為擔心財劃法修法後資源減少，江怡臻則回嗆：「現在關稅大戰臨頭，地方政府忙著救產業、救就業，民進黨卻還在扯財劃法，這才是真正讓人看不下去。」

她最後諷刺，民進黨只會把每個問題簡化成「都是藍白的錯」，呼籲民進黨「中央廚房出菜前，菜單拜託換一換，不要永遠只剩這道冷飯熱炒。」