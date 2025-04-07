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因應高關稅...議員憂裁員、無薪假 籲北市府成立民生團隊

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市長蔣萬安赴內科發展協會，聆聽產業心聲，行前受訪表示美國高關稅對產業、中小企業、民眾造成嚴重衝擊，目前已有企業接到客戶暫停訂單，甚至撤單。記者蘇健忠／攝影
台北市長蔣萬安赴內科發展協會，聆聽產業心聲，行前受訪表示美國高關稅對產業、中小企業、民眾造成嚴重衝擊，目前已有企業接到客戶暫停訂單，甚至撤單。記者蘇健忠／攝影

因應美國總統川普拋出的高關稅，台北市長蔣萬安今邀集相關產業公會開會。北市議員秦慧珠建議北市府，要針對民生安全及就業穩定成立團隊，擔心影響到就業市場連鎖反應，屆時輪休、無薪假、裁員等恐浮現。

秦慧珠表示，面對這波關稅風暴，中央政府反應緩慢、決策遲疑，讓基層產業無所適從，作為台灣首都、產業總部密集的城市，台北市不能坐等中央拍板，更不能讓民生問題懸而未決。

她說，台北市擁有全國企業營運總部，位居各縣市之冠，若將新北市、桃園市納入考量，大北部生活圈內的企業總部數量更是顯著，顯示此區域對全國經濟的重要性，因此支持蔣萬安主動啟動「基北北桃」城市共商機制，並親自拜會產業界，傾聽第一線聲音。

秦慧珠說，呼籲北市府要更貼近基層，務實掌握企業接單、產線變動、就業波動等衝擊層面，提出明確可行的因應措施，協助中小企業與基層家庭度過難關。

秦慧珠說，尤其台北市作為企業總部集中地，科技、金融、貿易、設計等高附加價值行業首當其衝。此刻的重關稅，不只會衝擊出口產業，更可能造成就業市場連鎖反應，包括輪休、無薪假、裁員風險，都已浮現。

秦慧珠強烈建議，蔣萬安主導的城市會議，應擴大納入「民生安全與就業穩定小組」，由產業局、勞動局、社會局共同組成快速應變團隊，將這場外貿風暴的內部傷害降到最低。國難當頭，沒人能置身事外。

北市府 秦慧珠 蔣萬安

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