新北淡水福佑宮媽祖遶境盛大登場 祈求地方平安

每到農曆三月是淡水福佑宮媽祖遶境的大日子，新北市淡水福佑宮，舉辦一年一度的「媽祖平安遶境」活動，由於因為福佑宮正在進行廟宇整修工程，因此，將媽祖紅壇移到淡水老街廣場，跟著遶境陣頭車隊出發，現場貴賓雲集，除了新北市民政局長林耀長出席，市議員陳偉杰、鄭宇恩、蔡錦賢，淡水區長陳炳仲、農會理事長呂鈞鴻、淡水一信總經理劉啟超、國策顧問呂子昌及立委蘇巧慧等人都出席參與，並且與主委共同參拜。

現場出席貴賓不僅在主要紅壇前方，在福佑宮主委謝安棋的帶領之下，參拜大媽神尊，並且隨後恭迎媽祖出巡，眾人一起將媽祖神尊，抬到巡禮的座駕當中，場面非常的熱鬧。

淡水福佑宮建於1782年，主祀天上聖母，至今已有200多年歷史，1985年被內政部指定為三級古蹟。早年因廟埕直通河岸碼頭，成為當地漁民出海前必經的祈福之地，至今仍是淡水地區的重要信仰中心。福佑宮長年致力公益與社會福利，成立「財團法人新北市私立淡水媽社會福利慈善事業基金會」，提供各項社會服務，關懷弱勢族群，延續媽祖慈悲精神

當天氣候相當晴朗，吸引大批信眾與觀光客的觀禮。廟方表示，淡水福佑宮遶境從老街出發，讓許多觀光客體驗到了淡水媽祖的遶境文化，這次參與陣頭人數就多達上千人，也期盼透過在地媽祖的保佑能夠讓大家平安健康，更能夠讓淡水發展比以前更好，而這次淡水警分局出動百員人力在淡水街頭協助，讓今年宗教大盛事能夠順利圓滿結束。