新北萬里幼兒園老幼童樂會 相互臉部彩繪闖關趣

四月是兒童最喜歡的月份，市立萬里幼兒園舉辦了歡樂的老幼同樂活動，邀請樓上托老中心的長輩一起歡慶兒童節，透過多元化的活動設計與遊戲，讓老幼一起合作完成任務，在過程中學習彼此關懷與尊重，也讓孩子歡度充實難忘的兒童月。

市立萬里幼兒園園長鍾綺芬說，從破冰活動開始，孩子與長輩漸漸熟悉，重頭戲是老幼為彼此臉部彩繪，由老師下指令在指定的位置畫畫，最後孩子還幫長輩做起指甲彩繪，讓阿公阿嬤從頭美到腳，在下一關的闖關美美的玩遊戲，玩得相當開心。

此外在闖關遊戲中，老幼兩兩一組，孩子們相當貼心，為了阿公阿嬤的安全，把平日裡最在意的勝負慾放下，慢慢的跟著阿公阿嬤的步伐，穩健的完成每一個遊戲與任務，在與阿公阿嬤互動的過程中，彼此互相照顧，一起創造難得的歡樂回憶。

市立萬里幼兒園園長鍾綺芬表示，今年送的兒童節禮物也相當用心，為了讓孩子們能夠與家長一起動一動，把跳繩、飛盤與小皮球送給小朋友，讓家長與孩子在週末假日可以一起互動玩樂，也在這場特別的老幼活動中，感受有別於以往的兒童節歡樂氣氛。