新北萬里幼兒園老幼童樂會 相互臉部彩繪闖關趣
四月是兒童最喜歡的月份，市立萬里幼兒園舉辦了歡樂的老幼同樂活動，邀請樓上托老中心的長輩一起歡慶兒童節，透過多元化的活動設計與遊戲，讓老幼一起合作完成任務，在過程中學習彼此關懷與尊重，也讓孩子歡度充實難忘的兒童月。
市立萬里幼兒園園長鍾綺芬說，從破冰活動開始，孩子與長輩漸漸熟悉，重頭戲是老幼為彼此臉部彩繪，由老師下指令在指定的位置畫畫，最後孩子還幫長輩做起指甲彩繪，讓阿公阿嬤從頭美到腳，在下一關的闖關美美的玩遊戲，玩得相當開心。
此外在闖關遊戲中，老幼兩兩一組，孩子們相當貼心，為了阿公阿嬤的安全，把平日裡最在意的勝負慾放下，慢慢的跟著阿公阿嬤的步伐，穩健的完成每一個遊戲與任務，在與阿公阿嬤互動的過程中，彼此互相照顧，一起創造難得的歡樂回憶。
市立萬里幼兒園園長鍾綺芬表示，今年送的兒童節禮物也相當用心，為了讓孩子們能夠與家長一起動一動，把跳繩、飛盤與小皮球送給小朋友，讓家長與孩子在週末假日可以一起互動玩樂，也在這場特別的老幼活動中，感受有別於以往的兒童節歡樂氣氛。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言