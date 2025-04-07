新北汐止環保志工在職訓練 加強登革熱、防災宣導

汐止區鄰里環保志工大概有600人，為了提升他們的環保概念跟技能，汐止區公所每一年都會舉辦在職訓練，今年除了特別加強預防登革熱宣導，對於在去年幾次颱風災後重建，汐止區長林慶豐也特別感謝鄰里志工幫忙清水溝、清理樹枝樹葉，讓環境很快恢復。

今年的汐止區公所環保志工在職訓練暨登革熱導師團訓練，在公所11樓禮堂舉行，一開始先由衛生所護理長講習登革熱暨新傳染病防治總動員，當天有一、二百位的學員到場聽課，提升環保意識及知識。

汐止區長林慶豐指出，每一年都會舉辦里環保志工講習，主要是針對預防登革熱及環境維護，邀請了衛生所護理長及台灣動物園暨水族館協會秘書長擔任講師，分別針對登革熱及淨零減碳綠生活，對志工們做在職訓練，期盼透過專業訓練， 讓志工除了服務之外，各人也能得到成長，也很謝謝志工伙伴，除了在平時打掃環境，讓環境更加乾淨跟美麗之外，尤其在風災過後，在第一時間動員協助恢復環境。

江北里長謝祚敏說，公所辦理年度志工講習，針對登革熱及防災做加強，現在極端氣候如何去應變，如果有一些天災時，志工如何面對應變，讓他們能有初步概念，志工對於里內來說很重要，透過課程，加強相關知識，也能協助做宣導及預防工作，像是夏天到了，預防登革熱，志工都會幫忙巡視菜園，也幫忙宣導加蓋加網，如果積水會倒掉清洗。

長青里長陳建興提到，里內環境要好都靠很多人，志工很辛苦，不管刮風下雨，都要出來為鄰里環境清掃，尤其，公所、清潔隊人力有限，像長青里位處山區，在風災過後，像是樹倒、水溝堵住等等，都要靠志工幫忙清。