新北汐止區綠色廊道紫藤花盛開 紫花飄落似下雪

春天到了，除了櫻花、杜鵑盛開，在汐止中正社區的綠色廊道，150公尺長的棚架上，現在也開滿了紫藤，一串串紫色花朵，吸引好多民眾拍照，尤其微風吹過，花瓣飄落鋪滿整個步道，民眾說，就好像下雪一樣好浪漫。

一串串紫色花朵掛在藤架上，真的好美，中正社區綠色廊道進去，沿途有不同的植物生態，從禮門里綠色廊道入口意象進去，原本上頭爬滿了百香果、錦屏滕，不過，現在更熱鬧了，棚架上綿延150公尺的紫藤花盛開，垂下來，看過去就好像紫色隧道。

禮門里長李朝發指出，紫藤從3月底陸續盛開，花瓣飄落鋪滿整個步道，就像紫色地毯一樣，除了散步運動或是騎腳踏車的民眾，也有人是專門來賞花，另外，在去年，里辦公處特別動動員志工，用細長的木棍，齊力將棚架上的枯枝、落葉都抖落下來，清空之後，讓今年攀爬盛開的紫藤花，看的更清楚，走在步道往上望，就能看的到美麗成串的紫色花朵，不過，花期進入尾聲，賞花要快。

居民也經常來散步，欣賞一串串的紫色花朵，都說好美，忍不住拍照留念，尤其當微風吹過，紫色花瓣飄落，民眾說落花飄飄，就好像下雪一樣，真的好浪漫，住在禮門里真的好幸福。