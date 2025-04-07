三重重新路、板橋縣民大道 雙北兩幹道4/7起全面銑鋪

為改善道路服務品質，新北市政府養工處於4月7日起分別針對三重區重新路及板橋區縣民大道等兩個交通流量大的行政區部分路段辦理道路銑鋪工程，施工期間實施彈性交維，請用路人配合現場交管人員指揮通行，但屆時若遇雨則順延施工。

養工處表示，新北市三重區重新路一至三段和新北市板橋區縣民大道皆是連接雙北市重要幹道，交通量及道路負荷量龐大，其中縣民大道沿線路面多處已老舊破損，達使用年限。為提供民眾良好的通行環境，本次將辦理全面銑鋪，採用比一般鋪面材料較粗的級配鋪築，可提供足夠的材料強度，達到提升路面使用年限的效果，並降低日後維護頻率節約公帑。

養工處指出，其中三重區重新路本次銑鋪一至三段(起點：福德南路含台北橋下雙向側道路，至迄點：中正南路)，排定4月7日、8日、9日、10日，四天採調撥道路方式，每晚10時至翌日清晨6時分階段施工。至於板橋區縣民大道一、二、三段(台65~華翠大橋)(雙向)銑鋪施工範圍自台65線（起點)至華翠大橋(迄點)，預計施作11天，採分街廓方式逐段辦理雙向全面銑鋪，將使用對向車道進行調撥作業。

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