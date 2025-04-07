東北角春季限定美景 三色海岸地毯

新北市東北角海岸迎來石花菜盛產的季節，此時東北角的沿海地帶，鋪滿黃、紅、紫交錯的石花菜，如同精心繪製的海岸地毯，為當地山海景緻增添絕美色彩，新北市漁業處邀請民眾來趟東北角春日之旅，欣賞絕美山海景色的同時，還能品嚐當季石花菜的Q彈口感。

漁業處表示，石花菜是東北角常見的藻類之一，有著紫紅色羽狀分枝的特殊外觀，內含大量藻紅素，主要生長於礁岩低潮線至水深約5米的礁石上，一叢叢緊貼岩石生長，以抵禦海浪衝擊。而在石花菜的盛產期，此時的東北角濱海公路兩側，隨處可見採收上岸的石花菜正在進行日光浴，由原本的紫紅色，逐漸轉為紅色，再逐漸轉為米黃或米白色，形成黃、紅、紫與藍色海岸交融的特殊景觀。

貢寮在地的海女蔡簡桃表示，東北角的石花菜，都是漁民在沿岸地區，透過徒手或是潛水的方式手工採摘，在每逢農曆初一、十五退潮潮水最乾時，便是最佳採收時機。採摘上岸的石花菜，需經過7次清洗與曝曬，透過反覆清洗及曬乾的方式來去除腥味及破壞細胞壁，好讓乾燥後的成品能夠輕鬆熬煮出純淨無異味的藻膠，歷時至少7天，才能將紫紅色的新鮮石花菜轉化為金黃色乾燥成品，之後還需細心挑選與修剪，才能上市販售。

新北市漁業處指出，目前正是欣賞東北角石花菜壯麗景致的好時機，還能於在地店家吃到最美味的石花菜凍料理，還能順道品嚐正值產季的貢寮鮑，讓這趟春日之旅收穫視覺與味覺的驚喜。此外亦提醒民眾在萬里、瑞芳和貢寮等3處保育區內，全面禁止使用潛水器材採捕石花菜、麒麟菜、九孔、龍蝦、海膽、大法螺、珊瑚礁魚類、珊瑚與礁石等海洋生物，而於每年10月1日至隔年4月15日止則禁止徒手採集石花菜，違者依漁業法第65條處3萬元以上、15萬元以下罰鍰。

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