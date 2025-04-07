中和光復線露曙光！新北段先做可研 1年內公布規畫細節

新北立委林德福今召集相關部會，考察捷運中和光復線預算編列情況，林說上下班尖峰時段堤頂道路、成功路天天壅塞，只有透過蓋捷運才能解決，待可行性評估通過，再進行經濟效益評估、環境評估就能發包。新北捷運局長李政安說，現由新北市府先做新北段可研，已上網招標預估近期可決標，一年內將有規畫細節。

新北市中永和地狹人稠，公館往來永和地區道路時常壅塞，台北市早期規畫南北線，從劍南路站經光復南北路至公館再銜接環狀線秀朗橋站，但因開發經費、經濟效益等問題，北市2017年取消推動南北線，不過新北仍積極推動，直至2023年12月交通部同意將中和公館段，列為新北捷運優先推動路線，讓捷運中和光復線露出曙光。

林德福說，永和成功路跟旁邊堤頂道路天天塞車，只有透過蓋捷運才能解決，邀集交通部、台北市捷運局、新北市捷運局及台北市自來水事業處等單位來說明。林指出，新北市段可行性評估已有承包商投標，審議順利的話，預估1年內可以搞定可行性評估，下一階段是經濟效益評估、環評，都通過的話就能辦理發包。

立委張智倫說，今日會議上也討論到其他細節，包含成功路下有兩條非常大自來水管，北水處今有說明其中一條將會遷移至河堤外，已快完工。因此會議上也拜託北水處，是否可再多設計一條，讓成功路底下另一條自來水管未來也可以遷移。

李政安說，中和公館段從秀朗橋到公館，約3.1公里共4站，另外在台北市有4.9公里，從公館延伸到光復南路的大巨蛋，中和光復線是以往南北線但台北市沒有推動，後續與台北市溝通後，雙北一起推動，但分階辦可行性研究，新北段已是優先路網，會先做可研。

新北捷運局補充，這一年會先完成中和公館段可研，屆時可向地方說明把車站或路線設在哪裡。由於交通部當初核定優先路網時，附帶條件是須待北市路網通過，再合併審查。若北市來得及，會盡可能把北市段納入新北段可研一起做。