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周遭路網打造通學區 北市：各區規畫一處作示範

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
民權國小通學區。圖／台北市交通局提供
民權國小通學區。圖／台北市交通局提供

為了保障學童行的安全，台北市交通局在校園周邊打造通學區，包含車輛降速、施作行人庇護島等軟硬體，北市交通局表示，今年目標朝12行政區，各區一處學校規畫為示範區，後續再依規畫施作符合當地的通學區。

台北市在去年將通學巷政策，擴大納入周遭整體路網，打造成通學區，並且在民權國小周遭的民權東路四段、新中街、富錦街和三民路施行。重點項目包含，通學區內的汽機車車輛限速從50公里調整為30公里；行人庇護島、彩色標記行穿線等。

交通安全科長鄭麗淑表示，台北市自2023年開始推出學校專案，透過行人動線串連、環境風險、路口能見度等基礎之下，進一步再到車輛速度管理、學童通行安全，檢視各級學校周遭環境。

目前北市針對國小部分已完成周遭交通環境的會勘，持續辦理國高中學區檢視。鄭麗淑說，今年目標12行政區中，各規畫一處學校的示範區，陸續再依照規畫的項目去施作符合當地的通學區設施。

鄭麗淑說，通學區的規畫包含牌面標誌、起迄點繪製，車輛速度管理，同時為了避免事故，也會利用行人專用時向、庇護島、行穿線退縮等，並規範停車視距，讓行人和駕駛都能看見彼此。

她分享，去年民權國小周遭設立通學區至今，沒有接獲里民的反應，因此可見民眾對於整體的措施接受度高。

北市 校園 標誌 行人

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