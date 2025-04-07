蘆洲國小通學環境大變身 民眾讚「美觀舒服又安全」

新北市推動「通學廊道安全改善計畫」，近日完工的蘆洲國小周邊改善工程，讓當地居民、學童及家長都有明顯感受。許多人直呼「走起來舒服又安全」。不過，也有民眾指出，施工期間交通動線混亂，對生活造成不便，期盼市府未來改善時能同步兼顧安全與便利性。

「現在完成後很不錯，路變大又漂亮，但施工的時候真的很危險。」28歲陳姓男子指出，施工時人行空間被擠壓，「交通指揮也都做做樣子，行人只能走在柏油路上，有時還會突然遇到挖土機，根本不知道要往哪閃。」

對比施工期的不便，許多家長則對完工後的成果表示肯定。38歲的陳姓女子說：「原本的人行道超級小條，現在整個寬闊起來很棒，小孩也覺得差很多，之前還得和對面走來的人互相讓，現在就很舒服。」

住在附近的33歲吳姓女子認為，「安全性方面覺得還好，但就是走起來真的比較舒服，也比較美觀。」另一名住戶則說：「對行人絕對是友善的，整體也美觀很多。」

有攤商坦言，工程改善後人行環境提升，也減少了違停亂象，「以前紅線都被車佔滿，現在紅線新、標線清楚，違停的狀況少很多。」但也有商家抱怨，改善後附近多設了一個公車站，讓臨停買東西變得困難，「生意有影響，客人停不了車就走了。」

而部分住戶也反映，新的道路設計雖然對行人友善，但也帶來生活上的小麻煩。「原本家門口有斜坡可以讓機車騎上來，現在沒了比較麻煩，但事情一體兩面，對行人確實比較安全。」