關稅海嘯…蔣萬安周三邀北北基桃會議 綠議員轟假鬼假怪

因應川普對台祭出32%高關稅，台北市長蔣萬安周三邀北北基桃四市市長會商，今天也會拜會內科等產業界聆聽產業心聲。對於蔣萬安召集地方首長會議的意見，民進黨北市議員何孟樺說，其實她只有四個字，叫做「假鬼假怪（ké-kuí-ké-kuài）」。

何孟樺說，對等關稅議題上，地方政府能做的只有兩件事，一個是特定產業支持；一個是轉達民間意見，這兩者需要的都是與中央的垂直配合，而不是橫向的區域治理。蔣萬安不與中央主動合作，卻找更多的地方政府開會，根本就搞錯方向。沒想到，實際看到蔣市長稍早受訪的回應，更是教人吃驚！

何說，今天已經是川普宣佈「對等關稅」的第五天，第一波10%增幅已經上路，高雄、桃園市長，都已經先後初步盤點出境內會受影響的產業，反倒是最大張旗鼓批評中央，表示主動要召集北北基桃會議的蔣萬安市長，仍然說不出北市最可能受創的產業為何，回顧蔣市長4月3日「台北隊一直在提前預備」的發言，怎麼不叫人感到諷刺？

何今天也在臉書秀出學者卞中佩4月5日初步的盤點資料，電子零件組件產業占內湖區總營收66.7%，占南港區總營收40.8%，占士林區總營收37.7%，占北投區總營收55.6%，這就是北市最可能受「對等關稅」影響的產業，產業局也定期編列預算，做產業園區暨生技產業調查。

何孟樺說，一個「一直在提前預備」的市長，怎麼會到現在還說不出口，哪些是北市受到影響的產業？如果連境內受影響的產業為何都不知道，就四處宣揚要召集地方首長會議，除了「假鬼假怪」，還能有什麼意義？