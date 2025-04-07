蔣萬安拜內科企業獲肯定 藍議員憂被綠營惡意解讀

美國總統川普計畫對台課徵32%的對等關稅，引起國人高度重視，台股今天開盤更大跌2086點，跌幅超過9.7%，台北市長蔣萬安今天拜會北市商業公會、內科企業等，針對衝擊最大的高關稅產業因應。藍綠對此表示肯定，有助穩定產業信心。藍議員也痛批，執政黨告大罷免輕忽關稅問題，「地方只能當自強」但也要注意接下來恐被民進黨惡意解讀。

國民黨議員汪志冰批評，民進黨執政後每當發生國際大事僅會喊話團結一致，完全不容許批評，現在把所有底牌都交給美國，卻還是被收高額關稅，凸顯執政黨「無能」，許多人一早看到台股大跌「臉都跟股票一樣綠」，顯然賴政府搞大罷免輕忽關稅問題，現在這個局面如何要民眾安心睡。

汪志冰說，相較中央反應慢半拍，這種情況已經迫使地方政府必須團結自救，蔣萬安第一時間召集會議並與業者溝通展現「地方當自強」速度明顯快於中央，她給予肯定，但也提醒市府需注意，民進黨惡意抹黑解讀是要給中央難看，甚至是與中共結合來為難賴清德總統。

民進黨議員趙怡翔則認為，全國人民在此時此刻應該團結一致，不應讓內部的分歧影響中央政府與外國的談判，而蔣萬安在第一時間進行產業訪視等行動，有助於穩定產業信心，他給予肯定，但也提醒解產業需求和應對關稅是長期的工作需更深入了解。

趙怡翔說，賴總統已宣布將組建小組與美方討論，全國人民此時此刻都應該團結面對關稅問題，給予政府力量談判，現在一些批評性言論都沒有必要，不應讓內部分歧影響中央政府與外國談判。