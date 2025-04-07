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打造安全通學路 新北完成84校改善 拚2026年前達成百校目標

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
養工處長鄭立輝（左）向市長侯友宜報告改善工程，地上白線為原本人行道寬度。記者張策／攝影
養工處長鄭立輝（左）向市長侯友宜報告改善工程，地上白線為原本人行道寬度。記者張策／攝影

新北市持續推動學校周邊人行環境優化，新北市長侯友宜今視察蘆洲國小通學廊道改善工程。侯強調，孩子安全是市政優先目標之一，將持續投入資源，朝2026年前完成百校改善目標。

新北市養工處表示，蘆洲國小通學廊道串聯三民高中捷運站、廟口夜市與多座古蹟廟宇，透過人行道拓寬、圍牆退縮、障礙排除與纜線下地等工程，不僅讓孩童能安心上下學，也讓鄰近社區居民、用路人共享舒適、安全的人本步行空間。

侯友宜表示，市府自2019年起推動校園周邊通學廊道改善工程，至今已完成84所學校，這84案投入約16.21億元經費，其中39案獲中央前瞻計畫補助約6億元。他強調，孩子的通學路不只是學童的事，更是整個城市交通環境的檢驗，未來仍會全力推動，目標是任內達成改善100所學校通學廊道。

新北市養工處長鄭立輝表示，蘆洲國小周邊改善長度共1048公尺，包含圍牆退縮136公尺、障礙物整併106處、台電電桿下地3處，並進行路面改善、景觀綠化等，改善總面積超過1萬平方公尺。範圍橫跨忠孝路、中正路等主要幹道，改善後不僅便利學童通行，也讓整體街廓更整齊、安全與美觀。

根據市府統計，自2019年至今，新北通學廊道改善計畫已完成84校、總長度達37.61公里，改善面積達8萬7392平方公尺，受惠學生與教職員超過15萬人。養工處原訂於8年內（2019至2026年）完成100所學校的改善，後續仍有16所規畫中，預計如期完成。

鄭立輝也強調，通學廊道不只是鋪人行道而已，而是整合交通工程、景觀設計與社區需求的全方位計畫。工程團隊將依據各校條件調整設計，包括退縮圍牆拓寬通行空間、整併路側設施、加強導引標線與警示設施，並依路段需求規畫植栽與照明，確保孩童上學途中不再走在車陣旁，也避免因視線死角造成事故。

侯友宜提到，許多學童通學動線與社區日常生活重疊，打造安全通學路同時也是人本交通的具體落實。新北市將通學廊道視為城市整體步行環境改善的一環，未來將通盤檢討周邊路網，持續推動人行空間優化。

養工處長鄭立輝（左）向市長侯友宜報告改善工程。記者張策／攝影
養工處長鄭立輝（左）向市長侯友宜報告改善工程。記者張策／攝影
新北市長侯友宜今視察蘆洲國小通學廊道改善工程。侯強調，朝2026年前完成百校改善目標。記者張策／攝影
新北市長侯友宜今視察蘆洲國小通學廊道改善工程。侯強調，朝2026年前完成百校改善目標。記者張策／攝影
市長侯友宜（左五）與工務局同仁進行合影。記者張策／攝影
市長侯友宜（左五）與工務局同仁進行合影。記者張策／攝影
養工處長鄭立輝（右）向市長侯友宜報告改善工程。記者張策／攝影
養工處長鄭立輝（右）向市長侯友宜報告改善工程。記者張策／攝影

人行道 侯友宜 校園

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