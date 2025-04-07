久坐、筆電族快收藏！台北十大不限時咖啡廳

台北不限時好去處！

近年來，越來越多人投入遠距上班與數位遊牧的工作型態，如果不想總是宅在家，那不妨找間不限時咖啡廳，享受放空與工作的理想平衡。不限時、有插座、有Wi-Fi，還有咖啡和甜點相伴，這樣的地方最適合久坐一整天，邊工作邊偷閒。

《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，精選出近兩年（2023/03/26~2025/03/25）台北網路聲量最高的10家不限時咖啡廳推薦清單。從ALL DAY ROASTING COMPANY的工業風咖啡香、小尾咖啡的文青甜點、CRO#FEE 咖啡井的韓系氛圍，到珈琲部的貓咪店長，每家咖啡廳都有讓人想久坐的魅力。本榜單不含星巴克、路易莎、cama等大型連鎖品牌，特別收錄風格獨具、好拍又好吃的特色店家。馬上收藏這份名單，開啟你的「跑咖人生」吧！

No.10 ALL DAY ROASTING COMPANY

位於民生社區的ALL DAY ROASTING COMPANY，自2014年開業以來，以自家烘焙與嚴選單品豆打出名號，2020年更被Big 7 Travel評選為台灣最佳咖啡店之一。推開木門，迎面而來的是寬敞的工業風空間與濃濃咖啡香，無論是工作、閱讀還是放空，都能在這裡找到自己的角落。

店名「ALL DAY」代表著店家的初衷，歡迎你從早待到晚、慢慢享受每一口咖啡。全店座位皆設有插座，餐點選擇豐富，甚至有常客三餐都在這裡解決。雖然過去曾有限時制度，但後來決定取消，用「不拒絕任何一位客人」的原則經營，收穫大量回頭客。不限時、氣氛佳、有插座、餐點好吃，ALL DAY幾乎滿足了所有人對理想咖啡廳的想像，因此網路上也不乏客人留下的好評，「餐點、服務、價格都有相符評價，真的是很不錯的咖啡廳」、「如果單純為了食物而來，我也覺得值得」、「特別喜歡這裡的Vibe，不限時間東西又特別好吃」。

No.9 Sweet & Sour 甜酸

Sweet & Sour 甜酸的首店為隱身中山區巷弄的「Sweet & Sour Life」，自2023年底開幕後迅速爆紅，獨棟四層樓空間融合咖啡、早午餐與生活選物，從落地窗街景到頂樓露台，每層樓都設計感十足。一樓除了蛋糕櫃，還販售自家烘焙咖啡豆、掛耳包與周邊商品，香氣撲鼻、氛圍療癒，讓人忍不住放慢腳步。

2024年品牌擴展至重慶北路，開設分店「Sweet & Sour Kitchen」，老宅改裝的空間充滿音樂與藝術氣息，設有復古藍色磁磚櫃台、黑膠唱片牆和戶外露台，四層樓的裝潢設計各有巧思。兩家店皆供應千層麵、燉飯、甜點與咖啡，平日不限時、假日限時兩小時，多數座位附設插座，適合工作或聚會。不少網友稱讚「每層風格都有驚喜」、「座位間距寬敞不吵雜」，是不少人一訪再訪的質感系咖啡館。

No.8 早初

如果你曾聽過淡水的「飛鳥小初」，那麼現在落腳西門町的「早初 Entry Time Postcard Café」就是它的延續。2021年，原團隊在疫情期間重新開業，將那份童話感、明信片風格與手作溫度從淡水帶進城市中心。門口那面明信片牆不只是裝飾，而是點餐的一環：先挑好想吃的餐點明信片，帶進店裡點餐，點完後可以留作紀念，也可以加購郵票寄給未來的自己，甚至跨海寄出。

三層樓的空間設計充滿巧思，一樓為開放式廚房與結帳區，可近距離欣賞食物製作過程；二、三樓為用餐區，部分座位設有插座，三樓還設有沙發座與封蠟體驗區。平日不限時，假日熱門時段可能需候位，餐點選擇豐富，主打鹹食、甜點與飲品，但部分品項僅供應至下午 2:30。無論你喜歡拍照、寫字、寄信，還是單純想靜靜坐著放空，這間融合文創與美食的療癒小店，都值得你放慢腳步，好好體會。

No.7 羊毛與花

「羊毛與花 YOUMOU TO OHANA COFFEE」靈感來自日本雙人樂團「羊毛とおはな」，主唱千葉花曾於2013年來台演出。2015年病逝後，她的家人與友人為紀念這段情誼，在台北永康街開設同名咖啡館。品牌如今拓展至四間分店，其中中山區的「羊毛與花．光點」最具話題，前身為美國駐台領事館的接待空間，純白洋樓與綠蔭花園交織出城市秘境般的靜謐氛圍，也成為網美熱門打卡地。

光點店三面玻璃的設計讓自然光線與綠意灑落滿室，戶外的庭院更添幾分浪漫，無論是喝咖啡或拍照都很療癒。餐點供應正餐與甜點，但最受歡迎的還是每日限定蛋糕，外觀精緻、口味常有驚喜，建議直接到蛋糕櫃前挑選。若想坐得久一點，需注意中山光點店有2小時限時，推薦改到不限時的永康、東門或華山門市，氣氛也一樣迷人。

No.6 4F劇場咖啡

如果你熱愛老屋、懷舊氛圍與一點點電影感，那麼「4F劇場咖啡 Le Promenoir Coffee」絕對會是你的愛店。第一家店藏身於近百年歷史的中山樓四樓，古蹟建築搭配淺色牆面與老件傢俱，復古味十足，不僅是《比悲傷更悲傷的故事》等電影拍攝地，還曾是台北電影節的取景場景。4F劇場咖啡也被譽為西門町五大必訪老屋咖啡廳之一，幾乎每個座位都附有延長線插座，是許多筆電族長時間駐點的熱門場所。

2024年新開的古亭店，同樣選址於老建築空間，延續老派氛圍，再注入一點溫暖的生活感。如果現場沒有客滿或候位，這裡就是一間不限時的好去處。冬季推出的限定甜點「草莓提拉米蘇」更是人氣焦點，鋪上滿滿的25顆新鮮草莓，搭配帶有酒香的提拉米蘇與法芙娜可可粉，甜中帶苦、層次豐富，在IG上話題不斷，也進一步帶動網路聲量高漲。

No.5 SAND COFFEE

在信義區吳興街的公園旁，有間近期超夯的不限時咖啡廳「SAND COFFEE」，老宅外觀搭配水泥牆與大面玻璃窗，窗景剛好對著公園綠意，陽光灑進來的感覺也非常舒服。整體裝潢風格走工業簡約路線，店內設有沙發區與戶外座位，無論是來工作還是聊天都很適合。網友留言分享「內裝美、氛圍佳，座位區也有用心規劃」、「沒想過能在台北咖啡館喝到這麼不錯的香料奶茶」、「營業時間一開始就客滿，窗邊位置超療癒」、「從裝潢到小細節都能感受到老闆的貼心巧思」。重點是SAND COFFEE還營業到晚上11點，是信義區少數深夜不限時咖啡廳之一，想避開人潮建議提早來。

近期SAND COFFEE也與設計品牌KINTO聯名合作，推出限時兩週（3月26日至4月6日）的限定餐點活動，搭配超美的琺瑯系列餐具，拍照起來絕對吸睛。菜單包括佛卡夏三明治、北非蛋、玉米濃湯、鬆餅與地瓜布朗尼等，每日數量有限，想吃得趁早！

No.4 小尾咖啡 Tiny Tail Coffee

說到「小尾咖啡 Tiny Tail Coffee」，不少人第一印象就是「要穿過機車行才能喝到咖啡」的奇妙體驗。這間藏在迪化街尾段、大橋頭站附近的文青小店，位置隱密卻人氣超高。按電鈴、穿過一樓摩托車改裝店，再爬上窄窄樓梯，才會來到二樓的咖啡空間。店內裝潢簡約，木製傢俱、綠色植栽和灑進來的自然光構成了自在又舒服的氣氛。甜點是這裡的一大亮點，焦糖脆脆布丁和巴斯克蛋糕是網友公認的招牌，好評不斷：「甜點真的有水準，好吃到印象深刻」、「屋頂採光設計讓人很放鬆」、「雖然進門有點緊張，但氣氛和甜點都太值得」。

雖然空間不大，小尾咖啡的咖啡品項卻很齊全，義式有17種，手沖也有來自盧安達、衣索比亞等五大產區可選。平日內用不限時、有Wi-Fi與部分插座，很適合長時間待著。近期一樓機車行已搬離，店家也將改建成甜點工作室，施工期間平日不營業，假日照常開放。如果平日也想找個不限時好去處，可以前往中山區分店「小尾巴咖啡 Tiny Tail Coffee Bar」，空間寬敞不擁擠、營業到深夜，對於喜歡夜晚安靜時光的人來說，非常適合。

No.3 微蜜 jolie

位在民權西路站旁的「微蜜 jolie」，不只是不限時咖啡廳，更像是女生們的療癒基地。除了甜點與咖啡，這裡還提供美甲、美睫、塔羅占卜等多元服務，讓你能一邊吃下午茶、一邊變美、抽牌放鬆。店內空間帶點日系無印風，搭配莫蘭迪色牆面、復古沙發與綠意植栽，簡約中又藏有小巧思。平日單筆消費滿400元即可體驗塔羅，老師不定期駐點，建議事先到IG查詢時間以免撲空。店內也貼心開放毛孩同行，是寵物友善空間（需繫繩、不吠叫）；另提供插座與 Wi-Fi，不限時環境超適合久坐。

2024年微蜜 jolie進軍大安站開設二店，距捷運僅1分鐘，延續甜點、占卜與不限時特色，空間更寬敞舒適。二店裝潢維持文青懷舊感，並加入磚紅色調營造復古氛圍，甜點選擇同樣精彩，搭配占卜體驗更添趣味。無論你是筆電族、占卜控還是單純想找個放鬆角落，都能在這裡找到屬於自己的療癒時光，「整體氣氛很安靜舒適」、「無論是一個人去或跟朋友去都很適合，美味的咖啡跟蛋糕也讓人想再訪」、「甜品跟飲料都超預期地美味，服務很親切」、「芋泥巴斯克真的超級享受，推薦給大家」。

No.2 珈琲部 COFFEE & CO.

藏身於中山國小站、行天宮站附近巷弄中的「珈琲部 COFFEE & CO.」，是近期人氣頗高的不限時咖啡廳，提供Wi-Fi與插座，成為不少人的讀書、工作據點。店內裝潢主打日系簡約，搭配畫作與可愛擺設，空間不大卻格外舒適療癒。而最吸睛的，莫過於駐店貓「小雞」親人的互動力，一邊吃甜點、一邊逗貓，讓許多人直呼療癒。

甜點也是珈琲部的亮點之一，尤其自家製作的毛巾捲系列，外型平整精緻、口感綿密如千層蛋糕，不論是經典抹茶、巧克力，還是冬天草莓、夏季芒果等限定口味，都是網路討論焦點。老闆是來自香港、擁有多項精品咖啡協會（SCA）認證的咖啡師，主打自家烘焙豆與手沖單品。從甜點、空間到貓咪，珈琲部可說是一間讓人不知不覺久坐的咖啡廳，獲網友大力稱讚「老闆親切、氣氛放鬆」、「小雞會自己叼玩具來找你玩」、「毛巾捲吃起來有點像千層蛋糕，口感很多層次，也不會過於甜膩」、「店內明亮，蠻適合工作唸書」。

No.1 CRO#FEE 咖啡井

翻攝Threads／cro_fee

位在忠孝復興站、新光三越鑽石塔旁的「CRO#FEE 咖啡井」，是一間以韓系攝影棚風格為主題的不限時咖啡廳。純白外牆配上綠色元素與落地玻璃窗，門面吸睛，讓人一眼就想拍照打卡。室內融合了金屬材質與白色系家具，再加上花藝與弧形吧檯的設計細節，營造出時尚又具有特色的空間感。近期CRO#FEE 咖啡井更與韓國超人氣IP「JOGUMAN」聯名，滿滿恐龍佈置讓整間店增添可愛童趣，也成功吸引大批網美朝聖，帶動網路討論聲量衝高。

CRO#FEE 咖啡井主打的「可朗芙」外酥內軟、層次豐富，是許多人一吃驚豔的招牌款；無論是楓糖奶油、提拉米蘇口味，每一種都好吃又好拍。另有貝果、可頌與咖啡、熱茶、氣泡飲等選擇，份量剛好，很適合作為早午餐或下午茶。店內不限時，提供Wi-Fi與插座，寵物也可同行，是個既適合靜靜待上一整天，也能與朋友小聚閒聊的自在好去處。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體提供，分析時間範圍為2023年03月26日至2025年03月25日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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