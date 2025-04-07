借鏡日韓打造安全步行環境 民團籲：擴大通學路範圍

靖娟兒童安全文教基金會調查顯示，雙北中小學生中有超過8成仰賴家長以汽機車接送，接送途中增加交通事故風險。民團呼籲政府借鏡日本、韓國經驗，擴大通學路範圍與限速區域，打造孩子能安心步行上學的環境，讓接送不再成為家長的唯一選擇。

根據靖娟基金會調查，目前雙北地區約9成學校周邊已有設置人行設施，交通部現行指引以學校為中心，規畫學校周邊150公尺為通學路範圍。基金會指出，韓國設計範圍為300公尺、日本更達500公尺，台灣在步行安全的基礎建設上仍有努力空間。

靖娟基金會執行長許雅荏指出，家長普遍不放心讓孩子獨自上學的原因，除了交通環境不友善，也與少子化有關，「一個家庭只有一個小孩，父母不願意讓孩子冒風險，乾脆自己接送。」她說，部分家長反映，一出家門就是沒有人行道，家長自然不放心。

許雅荏強調，通學環境的改善不能只靠單一設施，需要有整體規畫，學區該處理三件事，首先是區隔明確的人行設施，其次是路口淨空，第三是車速管理。

她指出，日、韓做法分別是將學校周邊300至500公尺範圍設為限速區，並將車速降至每小時30公里以下，孩子身高通常只有120公分左右，駕駛若沒有路口淨空，根本看不見孩子穿越馬路的瞬間。

調查也發現，台灣家長可接受孩子步行上學的距離約為10分鐘。許雅荏說，若能在這段距離內打造安全通學路，讓家長願意在步行區內放下孩子，而非一股腦集中在校門口，也能紓解學校周邊擁擠的接送人潮。若是所有家長都在校門口接送孩子，家長接送區畫設再大都是沒用的。

「走一段路上學是可以逐步實現的。」許雅荏表示，步行上學除了有助於交通緩解，更能培養孩子交通認知與風險意識，根據統計，交通事故件數，國中是國小的兩倍，高中將近是國小的五倍，因為國中小時期交通經驗不足，高中才開始自己上學，反而風險更高。