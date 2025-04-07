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路口學童事故多民團促清除死角 新北交通局：視線良好可設格

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
民間團體指出，依現行規定，路口10公尺內不得設置停車格，但部分地方政府卻帶頭違規。新北交通局長鍾鳴時表示，法規有彈性，若視線良好仍可畫設停車格。本報資料照片
民間團體指出，依現行規定，路口10公尺內不得設置停車格，但部分地方政府卻帶頭違規。新北交通局長鍾鳴時表示，法規有彈性，若視線良好仍可畫設停車格。本報資料照片

小學生交通事故有6成發生在路口，學童過馬路時易因身高矮小、視線受遮蔽而增加風險。民間團體指出，依現行規定，路口10公尺內不得設置停車格，但部分地方政府卻帶頭違規。新北交通局長鍾鳴時表示，法規有彈性，若視線良好仍可畫設停車格。

靖娟兒童安全文教基金會指出，學童交通事故以國中為高峰，事故比率為國小的2倍，高中更達5倍，原因就是國小、國中家長全程接送，高中開始放手才第一次真正接觸交通。

靖娟基金會執行長許雅荏表示，校園周邊應強化三大要素，包括區隔清楚的人行設施、完整路口淨空與限速管理，才能讓學童在步行過程中降低風險，逐步建立交通意識。

對於民間團體呼籲強化路口淨空，鍾鳴時表示，法規並非全面禁止在路口10公尺內畫設停車格，而是針對「設有消防栓、電線桿或其他遮蔽物」的情況不得設格，如果道路寬度有餘裕、視線良好，是可以調整，法規也有明文說明。

許雅荏表示，學童身高普遍較矮小，尤其低年級僅約120公分左右，若路口車輛違停或遮蔽物過多，駕駛視線容易產生死角，「孩子很可能突然跳出來，駕駛根本來不及反應。」

鍾鳴時也認為，不能將事故的原因完全歸咎於路口設格，「學生上下學時段通常有導護老師在場，若仍發生事故，難道是保護工作沒有做到嗎？」

然而，新北43歲羅姓導護志工認為，責任不應該完全推給他們。雖然導護老師的主要任務是引導和保護學生，但他強調，光是依賴導護老師站在路口，無法做到每個孩子都一對一的照顧。真正需要改善的，是整體交通環境，讓學童能夠自己過馬路，並學會如何安全過馬路。

交通事故 停車格 小學生 校園

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