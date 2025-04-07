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北市南港車站「第一排」擬引進商場

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導
北市南港車站前「第一排」建築，包括南港行政中心使用44年，還有中華電信、親子館等建物也老舊，地方盼引進民進投資開發。記者林麗玉／攝影
北市南港車站前「第一排」建築，包括南港行政中心使用44年，還有中華電信、親子館等建物也老舊，地方盼引進民進投資開發。記者林麗玉／攝影

北市南港工商發展愈來愈熱，未來5年大型開發、企業總部陸續完工啟用，但南港車站前「第一排」的南港行政中心建物已44年，親子館、中華電信等建物也老舊，地方盼民間投資引進商場停車場。蔣已請副市長李四川研議行政中心遷移， 讓車站第一排規畫為商業設施。

南港里長李志錦表示，南港是最佳的以交通運輸為導向都市發展（簡稱TOD）的教科書，應該以南港車站為中心開發，但與車站北市隔著南興公園的「精華區第一排」建築群，不僅老舊還低度利用，相當可惜。他舉南港區行政中心為例，已使用44年，非常老舊，隔壁警備隊建物也已使用40年，中華電信則逾50年。

李建議，南港車站周邊應該以TOD精神，改變為商業用途，將南港行政中心移至南港高工的市政儲備用地，打開南港車站北側的商場、商辦發展，並導入生活機能，蓋連通道、商場超市、運動中心等，讓南港黑鄉變潮城。

蔣萬安日前與南港區里長座談，聽取里長提案，蔣也指示研議以南港車站為核心，讓南港行政中心移到市政儲備基地，親子館規畫為第二運動中心「躍動館」，包括南港行政中心、中華電信、警備隊等建築群都重新整體規畫，進駐商場、超市等商業設施，由都發局主責，邀集體育局、社會局和區公所等專案計畫。

李志錦也建議市府，可導入民間投資共同開發，讓周邊以南港車站為中心，重新配置北側南港行政中心、南港高工內市政儲備用地、南港車站東側親子館社福基地等3塊地。

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