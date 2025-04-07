歷史建築川端橋轉型 變身人行橋

橫跨雙北的中正橋是兩地往來重要幹道，因橋體老化而重建，新中正橋台北往新北方向前年10月通車，新北往台北去年3月啟用。舊橋拆除後，留下具歷史建築身分的川端橋將轉型，民眾可步行或牽引單車穿越，今年11月啟用。

新北市新工處長簡必琦說，川端橋保留原有歷史結構，重新規畫為人行與自行車牽引專用橋，全長約276公尺、寬度6公尺，橋面淨寬約5.2公尺，可步行或牽引單車穿越。

川端橋將作為慢行環境的延伸，雙北兩端皆設置牽引道與高灘地自行車道連接。上游側可銜接東側河濱公園，下游台北端連接西側河濱公園，新北端則維持現況。

工程單位坦言，因橋梁兩端部分區域屬河川公地，受水利法限制，且腹地空間有限，無法設置完整連結通道，僅能透過既有河濱公園路網導引連接。

對於川端橋的保留與新功能，地方意見不一。新北市議員連斐璠認為，川端橋的保留是「硬加歷史包袱」，實際意義不大，反而造成交通與設計上的不便。

台北市議員洪婉臻表示，地方希望藉由川端橋的啟用改善河堤設施，中正區有里長陳情，盼能將過去的川端碼頭比照大稻埕碼頭改造，民眾可在新店溪沿岸賞鳥、垂釣、休憩划船，活絡地方觀光。

台北市新工處維護科長羅馨儀說，當初規畫設計有到地方辦說明會，地方相當支持舊橋以川端景觀橋重新啟用。

雙北之間有22座橋梁連接彼此，橫跨多條河川、貫穿多個行政區，如何分工協調是兩市公務系統的挑戰。簡必琦說，長年下來形成一套不成文潛規則「東橋西管、南橋北管」，依照地理位置與默契分工維管。

以中正橋、永福橋為例，兩橋屬南北向，台北市位於橋北端，因此由台北市負責管養。東西向的台北橋，西端連接新北三重，就由新北市主責。

這套模式不僅適用於雙北，與桃園、基隆之間跨市橋梁的管養也比照辦理。