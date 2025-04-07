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星期評論／宣講變放話 綠派系傾軋壞新北市長路？

聯合報／ 本報記者葉德正
新北蘇系立委蘇巧慧（右）與秘書長林右昌（左），皆為民進黨角逐新北市長的熱門人選。圖／聯合報系資料照片
新北蘇系立委蘇巧慧（右）與秘書長林右昌（左），皆為民進黨角逐新北市長的熱門人選。圖／聯合報系資料照片

2026新北市長改選綠營滿懷鬥志要收復失土，上月30日辦在板橋的「人民是頭家」政策宣講，成了立委蘇巧慧、中央黨部秘書長林右昌的熱身賽，造勢過後派系之爭檯面化，非蘇系議員挑明與蘇巧慧對著幹，地方黨部與黨中央因動員問題互相放話，在在觸動賴主席逆鱗，讓蘇巧慧的市長之路險且阻。

賴清德蘇貞昌不合是政壇公開秘密，蘇巧慧早早表態爭取新北市長提名，入主市黨部掌握地方選務機器，頻下鄉深入藍營票倉，展現勢在必得決心。

有意角逐新北的正國會林右昌，因沒有新北任何公職身分，只能透過派系成員安排宮廟、地方人士拜會行程，難以施展拳腳。

蘇系長期在新北與新潮流合作，行政院前院長蘇貞昌與前總統蔡英文結盟，也被視為蘇新聯盟擴大，然而新潮流在新北「大學長」、前議員陳文治淡出政壇後，新潮流議員張錦豪、林秉宥、顏蔚慈與戴瑋姍雖仍與蘇系合作，但缺乏大老扮演桶箍角色，蘇新聯盟有逐漸鬆動跡象。

英系在2022年新北選舉與正國會鬧翻，加上蔡總統卸任，群龍無首情況下，有向蘇系靠攏，但彼此連結不夠深，地方人士認為，英系首要目的是存活下去，且英系與正國會並非無法和解，蘇系是否為英系最後依歸，還在未定之天。

此外蘇系過去在新北一派獨大，與其他派系成員向來不和，向來都有蘇新與非蘇新聯盟對抗局面，怎麼化干戈為玉帛，考驗蘇巧慧的政治智慧。

綠營新北造勢後餘波盪漾，地方因動員問題與中央叫板，當天活動會場分中央動員區、地方動員區，湧言會議員李宇翔在社群直白批蘇巧慧整天搞算計的說法，派系疙瘩加深，更不利於後續整合，況且艱困選區提名權最終還是握在黨主席手中，蘇要擔心最後可能兩頭空。

張錦豪 戴瑋姍 李宇翔 林右昌 蔡英文 蘇巧慧 蘇貞昌 議員 賴清德

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