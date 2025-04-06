新北東北角海女高齡化 民團憂文化傳承恐中斷

新北市東北角海岸石花菜正逢產季，岸邊可見少數海女現蹤，只是她們年紀都大了，潛入海中也只能在淺水區作業。仍是海女的卯澳社區發展協會理事長吳享蓉說，傳承恐中斷。

現年已70歲的吳享蓉今天告訴中央社記者，為貼補家用，過去有些婦女會潛入海中捕撈九孔、海膽等沿岸生物，但並不像是日、韓有專業海女。

她表示，在早期物資缺乏的年代，不可能有防寒衣或蛙鏡，她們只是穿著日常衣物就下水，但要潛深一點就須有蛙鏡，窮則變，變則通，她們就用牛角製作蛙鏡，但少了適當黏著劑怎麼辦，就使用柏油（瀝青），結果還蠻好用的。

吳享蓉指出，只是年輕人不再想當海女了，目前在卯澳的海女都已7、80歲了，只有馬崗等其他地方有較年輕一點的海女，但已無法潛到5、6公尺深的岩縫間去抓龍蝦等高價漁產。

她說，由於目前是石花菜盛產期，年邁的海女們又出動了，在潮間帶的礁岩及淺海區採摘石花菜，因為石花菜只能採取到6、7月間，採取後製作成石花凍深受旅客喜愛，過去還曾外銷日本。

新北市政府資料指出，石花菜是東北角常見的藻類之一，有著紫紅色羽狀分枝的特殊外觀，內含大量藻紅素，主要生長於礁岩低潮線至水深約5公尺的礁石上，一叢叢緊貼岩石生長，以抵禦海浪衝擊。

海女蔡簡桃表示，石花菜可透過徒手或是潛水方式手工採摘，尤其是在農曆初一、十五退潮時，潮水退去是最佳採收時機。

蔡簡桃說，採摘上岸的石花菜，需經過7次清洗與曝曬以便去除腥味及破壞細胞壁，好讓乾燥後成品能夠輕鬆熬煮出純淨無異味的藻膠，歷時至少7天才能將紫紅色的新鮮石花菜轉化為金黃色乾燥成品，隨後還需細心挑選與修剪，才能上市販售。

記者詢問，海女恐後繼無人問題。對此，吳享蓉說，「就只能這樣，不然怎麼辦？」她們曾與日、韓的海女團體交流過，在目前年邁海女逐漸淍零、無從承傳時，希望政府能與日、韓一樣成立類似觀光導覽的場館，保留住台灣曾有海女的記憶。