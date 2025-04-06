搶住宿商機 新北旅宿業寄望5月世壯運帶起運動觀光熱

清明4天連假結束，新北市旅宿業者觀察，這檔連假因為有演唱會加持，住宿率有超過5成，也期待接下來5月登場的雙北世壯運能成為下一波國旅熱點。

新北市旅館公會理事長陳建揚表示，連假期間新北市住房率表現還不差，4月3、4日平均達到8成左右，5日開始下滑至5至6成，主要是因為大、小巨蛋有演唱會帶動人潮，返鄉客反而沒有想像中多。

陳建揚也坦言，整體而言，國旅近年表現明顯低迷，清明連假過後人潮消退快速，住房率也隨之下滑。他指出，接下來的雙北世壯運備受期待，目前實際訂房多是一般遊客，運動員反而不多，整體訂房率約5至6成。

對此，新北市觀旅局表示，世壯運開幕在即，目前住房率尚未明朗，但預期隨活動進入倒數階段，旅宿需求將逐步升溫。觀旅局強調，目前距離賽事還有一個多月，訂房數據仍在變化中，接下來會陸續有運動員與觀賽者進場訂房。

對於這波旅遊消長，新北市議員陳偉杰認為，國旅目前面臨的最大挑戰仍是交通與住宿價格。他指出，很多民眾覺得國內住宿CP值不高，加上連假容易塞車，也會影響出遊意願。陳偉杰也觀察到，淡水在這次連假某些時段車潮明顯增加，顯示有不少民眾選擇短途出遊或區域景點為主要選擇。

此外，觀旅局表示會持續推動優良旅宿評鑑與認證，期望透過住宿品質提升，強化旅客回流意願，並延續連假後的觀光熱度。