快訊

鴻海（2317）跌入投資價值區？大盤要穩再等等…留意非AI族群買點！

身心皆處於壓力下的明顯指標 專家揭5種常見睡姿透露健康狀況

贏在起跑點？她嘆家教學生家境好「什麼都有」：從小背愛馬仕

新北副市長陳純敬率團出訪 盼強化產業量能與庶民經濟雙引擎

聯合報／ 記者王慧瑛劉懿萱／新北即時報導
荷蘭阿姆斯特丹市政府分享數百年來的城市發展與規畫經驗。圖／新北市經發局提供
荷蘭阿姆斯特丹市政府分享數百年來的城市發展與規畫經驗。圖／新北市經發局提供

美國總統川普宣布對全球貿易夥伴的對等關稅引發國際關注，招商、拚經濟也是新北市長侯友宜剩餘1年多任期的施政重點，副市長陳純敬3月底偕經發局長盛筱蓉等人前往土耳其、德國、荷蘭、波蘭，整個行程約2周，一行人目前在荷蘭，即將啟程往波蘭，將拜訪波蘭羅茲市政府，也到華沙舉行貿易洽談會。

副市長陳純敬說，在全球數位經濟與智慧城市快速轉型的浪潮中，新北市府持續致力於推動高科技與創新產業的全面升級，新北拓銷團在土耳其、德國兩站取得亮眼成績後，第三站是歐洲前瞻性科技重鎮荷蘭。考察行程涵蓋歐洲創新核心城市阿姆斯特丹、鹿特丹與恩荷芬，盼借鏡歐洲先進城市治理經驗，也為未來雙邊城市合作奠定基礎，盼透過國際交流帶動新北城市轉型與庶民經濟再發展。

陳純敬一行人拜訪全球半導體領導廠商艾司摩爾（ASML），感謝其選擇投資新北，也歡迎供應鏈夥伴至新北投資深耕，也關心新北企業研揚科技（Aaeon Technology）、技嘉科技（GIGABYTE Technology）在歐洲的發展與營運情形，致力深化合作關係，強化新北產業的國際競爭力，也前往阿姆斯特丹市政府，針對城市發展進行交流，阿姆斯特丹市政府分享數百年來的城市發展及規畫經驗，對人口持續成長的新北市，是寶貴的學習機會。

陳純敬說，新北市政府為加速產業升級，積極拓展國際合作並向外招商引資，拜訪被譽為「荷蘭矽谷」的恩荷芬高科技園區（High Tech Campus Eindhoven, HTCE）與園區管理中心、荷蘭企業署 (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland）及荷蘭光子產業聯盟（PhotonDelta）進行會談，汲取當地先進的產業群聚模式與創新產業培育策略，盼借鏡園區成功的創新研發模式與產業聚集效應，優化新北國際AI +智慧園區的規畫與運作，提升整體產業競爭力與國際影響力。透過訪問，市府團隊也向荷蘭企業招手，邀請他們投資新北市，期盼深化台荷雙邊的產業合作，進一步提升雙方在全球產業鏈的競爭力與影響力。

市場改建等庶民經濟議題，也是此行的考察重點。經發局長盛筱蓉說，市府積極推動市場改建改造及庶民經濟等相關政策，此趟前往參訪享有「全球最美市場」美譽的鹿特丹市場（The Market hall），融合住宅與商業機能，成為當地城市地標，也吸引大量觀光人潮，展現庶民經濟國際化的典範。

盛筱蓉說，鹿特丹市場在融合建築美學與現代資訊科技應用方面的成功示範，為新北市未來推動「銀河灣計畫」及市場改建專案提供了具體參考，盼能打造出既滿足市民日常需求，又能吸引國際觀光的城市新地標。

新北市經發局表示，此次參訪行程是3月27日出發，預計4月10日返回台灣。

新北市副市長陳純敬（右二）向ASML全球公共事務執行副總裁Frank Herskerk允諾，將全力協助林口廠如期啟用。圖／新北市經發局提供
新北市副市長陳純敬（右二）向ASML全球公共事務執行副總裁Frank Herskerk允諾，將全力協助林口廠如期啟用。圖／新北市經發局提供
新北市副市長陳純敬（中）一行人拜訪全球半導體領導廠商艾司摩爾（ASML），感謝其對新北的投資。圖／新北市經發局提供
新北市副市長陳純敬（中）一行人拜訪全球半導體領導廠商艾司摩爾（ASML），感謝其對新北的投資。圖／新北市經發局提供
荷蘭鹿特丹市場的建築單位MVRDV總監廖慧昕和新北經發局長盛筱蓉（右一）交流該市場整體規畫歷程。圖／新北市經發局提供
荷蘭鹿特丹市場的建築單位MVRDV總監廖慧昕和新北經發局長盛筱蓉（右一）交流該市場整體規畫歷程。圖／新北市經發局提供
和蘭恩荷芬科技園區的新創團隊，向新北市副市長陳純敬（右一）一行人展現最新精密封裝技術。圖／新北市經發局提供
和蘭恩荷芬科技園區的新創團隊，向新北市副市長陳純敬（右一）一行人展現最新精密封裝技術。圖／新北市經發局提供

荷蘭

延伸閱讀

新北前進荷蘭引資 向艾斯摩爾供應鏈招手

天災停班課中央建議地方建機制 新北市府：中央訂統一規範較好

美國對等關稅政策衝擊 新北：將協助資通電子業

清明連假外宿多 新北公布38家未合法旅宿避雷

相關新聞

北市打造棒球之都 優化天母球場

台北市議會4月9日開議，北市府今年優先法案，包括北市府公益出租人房地稅減免、生生喝鮮乳、私立教保員敬師禮金、其中天母棒球...

22橋橫跨雙北 「東橋西管、南橋北管」成潛規則

雙北之間共有22座橋梁連接彼此，橫跨多條河川、貫穿數十個行政區，如何分工協調一直是兩市基層公務系統中的挑戰。新北市新工處...

雙北幹道中正橋新舊交替 川端橋年底變身人行單車橋

橫跨新北與台北的中正橋，是兩地往來的重要幹道，自1937年通車以來已近90年，隨著橋體老化，雙北市政府合力推動重建。新中...

新北東北角春季限定！ 石花菜彩繪海岸地毯

石花菜是新北東北角常見藻類之一，正值石花菜盛產季節，東北角沿海地帶，鋪滿黃、紅、紫交錯的石花菜，像是繽紛的海岸地毯，經過...

南港潮城「車站第一排」老舊 蔣萬安研議遷移行政中心

南港LaLaport開幕吸引相當多人潮，北市長蔣萬安稱未來5年內南港為北市蛋黃區中的蛋黃，不過南港車站前「第一排」建築，...

廣角鏡／台北四月雪 流蘇花綻放

春天來臨，北市每到3、4月流蘇花綻放，樹上滿枝的白花，又被稱為「四月雪」。北市公園處表示，北市有許多賞流蘇花的好去處，包...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。