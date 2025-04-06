新北副市長陳純敬率團出訪 盼強化產業量能與庶民經濟雙引擎

美國總統川普宣布對全球貿易夥伴的對等關稅引發國際關注，招商、拚經濟也是新北市長侯友宜剩餘1年多任期的施政重點，副市長陳純敬3月底偕經發局長盛筱蓉等人前往土耳其、德國、荷蘭、波蘭，整個行程約2周，一行人目前在荷蘭，即將啟程往波蘭，將拜訪波蘭羅茲市政府，也到華沙舉行貿易洽談會。

副市長陳純敬說，在全球數位經濟與智慧城市快速轉型的浪潮中，新北市府持續致力於推動高科技與創新產業的全面升級，新北拓銷團在土耳其、德國兩站取得亮眼成績後，第三站是歐洲前瞻性科技重鎮荷蘭。考察行程涵蓋歐洲創新核心城市阿姆斯特丹、鹿特丹與恩荷芬，盼借鏡歐洲先進城市治理經驗，也為未來雙邊城市合作奠定基礎，盼透過國際交流帶動新北城市轉型與庶民經濟再發展。

陳純敬一行人拜訪全球半導體領導廠商艾司摩爾（ASML），感謝其選擇投資新北，也歡迎供應鏈夥伴至新北投資深耕，也關心新北企業研揚科技（Aaeon Technology）、技嘉科技（GIGABYTE Technology）在歐洲的發展與營運情形，致力深化合作關係，強化新北產業的國際競爭力，也前往阿姆斯特丹市政府，針對城市發展進行交流，阿姆斯特丹市政府分享數百年來的城市發展及規畫經驗，對人口持續成長的新北市，是寶貴的學習機會。

陳純敬說，新北市政府為加速產業升級，積極拓展國際合作並向外招商引資，拜訪被譽為「荷蘭矽谷」的恩荷芬高科技園區（High Tech Campus Eindhoven, HTCE）與園區管理中心、荷蘭企業署 (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland）及荷蘭光子產業聯盟（PhotonDelta）進行會談，汲取當地先進的產業群聚模式與創新產業培育策略，盼借鏡園區成功的創新研發模式與產業聚集效應，優化新北國際AI +智慧園區的規畫與運作，提升整體產業競爭力與國際影響力。透過訪問，市府團隊也向荷蘭企業招手，邀請他們投資新北市，期盼深化台荷雙邊的產業合作，進一步提升雙方在全球產業鏈的競爭力與影響力。

市場改建等庶民經濟議題，也是此行的考察重點。經發局長盛筱蓉說，市府積極推動市場改建改造及庶民經濟等相關政策，此趟前往參訪享有「全球最美市場」美譽的鹿特丹市場（The Market hall），融合住宅與商業機能，成為當地城市地標，也吸引大量觀光人潮，展現庶民經濟國際化的典範。

盛筱蓉說，鹿特丹市場在融合建築美學與現代資訊科技應用方面的成功示範，為新北市未來推動「銀河灣計畫」及市場改建專案提供了具體參考，盼能打造出既滿足市民日常需求，又能吸引國際觀光的城市新地標。