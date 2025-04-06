雙北交通要道進行銑鋪 新北重新路、縣民大道4月起分段施工

為提升道路服務品質，新北市養工處將自4月7日起，針對三重區重新路與板橋區縣民大道等交通流量大的幹道辦理道路銑鋪工程。施工期間將實施彈性交維，養工處提醒用路人配合現場指揮通行，施工若遇天候不佳將順延辦理。

養工處表示，重新路與縣民大道皆為連接雙北的重要幹道，交通與載重需求龐大，其中縣民大道沿線路面多處老舊破損，已達使用年限。本次銑鋪將採用級配鋪築工法，材料較一般鋪面粗厚，可有效提升路面耐用度，延長使用年限，亦有助於降低後續維護成本、節省公帑。

此次銑鋪工程將自4月7日展開，首波施工為三重區重新路第一至三段，範圍從福德南路（含台北橋下雙向側道路）一路延伸至中正南路，採夜間分段施工模式，7日至10日每日晚間10時至翌日清晨6時進行，並配合車道調撥維持交通動線。

板橋區部分則針對縣民大道一至三段（台65線至華翠大橋雙向）進行全面銑鋪，預計需時11天，將以分街廓方式逐段施作，並視現場狀況調撥對向車道以維持通行。施工期間部分公車站位將暫停停靠，養工處表示，屆時將於站牌張貼公告，並安排義交協助引導民眾至鄰近站點搭乘。