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22橋橫跨雙北 「東橋西管、南橋北管」成潛規則

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
以永福橋為例，兩橋屬南北向，台北市位於橋北端，因此由台北市負責管養。記者杜建重／攝影
以永福橋為例，兩橋屬南北向，台北市位於橋北端，因此由台北市負責管養。記者杜建重／攝影

雙北之間共有22座橋梁連接彼此，橫跨多條河川、貫穿數十個行政區，如何分工協調一直是兩市基層公務系統中的挑戰。新北市新工處長簡必琦透露，長年下來形成一套不成文的潛規則：「東橋西管、南橋北管」，各自依照地理位置與歷史默契分工維管。

簡必琦指出，以中正橋、永福橋為例，兩橋屬南北向，台北市位於橋北端，因此由台北市負責管養；相反地，像是東西向的台北橋，其西端連接新北三重，就由新北市主責維護。這套模式不僅適用於雙北，與桃園、基隆之間跨市橋梁的管養也比照辦理。

根據新工處統計，目前新北與台北市之間共計有22座橋梁，其中12座由新北市負責管養；與基隆市之間有4座橋，新北負責2座；與桃園市之間則有7座橋，新北主管其中4座。

跨市橋梁的興建與整修，經費分攤往往也是協調重點。簡必琦表示，以新中正橋重建案為例，總經費達33億元，由雙北共同負擔，其中新北市分擔約12.1億元，包括中央水利署補助的3.5億元。

以東西向的台北橋為例，其西端連接新北三重，就由新北市主責維護。記者杜建重／攝影
以東西向的台北橋為例，其西端連接新北三重，就由新北市主責維護。記者杜建重／攝影

基隆 橋梁

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