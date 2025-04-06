聽新聞
0:00 / 0:00
22橋橫跨雙北 「東橋西管、南橋北管」成潛規則
雙北之間共有22座橋梁連接彼此，橫跨多條河川、貫穿數十個行政區，如何分工協調一直是兩市基層公務系統中的挑戰。新北市新工處長簡必琦透露，長年下來形成一套不成文的潛規則：「東橋西管、南橋北管」，各自依照地理位置與歷史默契分工維管。
簡必琦指出，以中正橋、永福橋為例，兩橋屬南北向，台北市位於橋北端，因此由台北市負責管養；相反地，像是東西向的台北橋，其西端連接新北三重，就由新北市主責維護。這套模式不僅適用於雙北，與桃園、基隆之間跨市橋梁的管養也比照辦理。
根據新工處統計，目前新北與台北市之間共計有22座橋梁，其中12座由新北市負責管養；與基隆市之間有4座橋，新北負責2座；與桃園市之間則有7座橋，新北主管其中4座。
跨市橋梁的興建與整修，經費分攤往往也是協調重點。簡必琦表示，以新中正橋重建案為例，總經費達33億元，由雙北共同負擔，其中新北市分擔約12.1億元，包括中央水利署補助的3.5億元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言