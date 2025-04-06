22橋橫跨雙北 「東橋西管、南橋北管」成潛規則

雙北之間共有22座橋梁連接彼此，橫跨多條河川、貫穿數十個行政區，如何分工協調一直是兩市基層公務系統中的挑戰。新北市新工處長簡必琦透露，長年下來形成一套不成文的潛規則：「東橋西管、南橋北管」，各自依照地理位置與歷史默契分工維管。

簡必琦指出，以中正橋、永福橋為例，兩橋屬南北向，台北市位於橋北端，因此由台北市負責管養；相反地，像是東西向的台北橋，其西端連接新北三重，就由新北市主責維護。這套模式不僅適用於雙北，與桃園、基隆之間跨市橋梁的管養也比照辦理。

根據新工處統計，目前新北與台北市之間共計有22座橋梁，其中12座由新北市負責管養；與基隆市之間有4座橋，新北負責2座；與桃園市之間則有7座橋，新北主管其中4座。