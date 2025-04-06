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雙北幹道中正橋新舊交替 川端橋年底變身人行單車橋

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
中正橋連接北市中正區、新北市永和區，前身為「川端橋」，歷經多次拓寬改建。記者張世杰／攝影
中正橋連接北市中正區、新北市永和區，前身為「川端橋」，歷經多次拓寬改建。記者張世杰／攝影

橫跨新北與台北的中正橋，是兩地往來的重要幹道，自1937年通車以來已近90年，隨著橋體老化，雙北市政府合力推動重建。新中正橋以分段方式啟用，其中台北往新北方向於2023年10月通車，新北往台北方向則於去年3月啟用。

中正橋舊橋拆除後，留下具古蹟身分的川端橋，目前正進行轉型工程，預計今年底完工開放。新北市新工處表示，川端橋將保留原有歷史結構，重新規劃為人行與自行車牽引專用橋，全長約276公尺、寬度6公尺，橋面淨寬約5.2公尺，未來民眾可步行或牽引單車穿越，預計於今年11月17日完工啟用。

橋梁轉型後，新中正橋兩側將作為主要通勤用途的人行及自行車道，每側寬度3公尺；而川端橋則將作為慢行環境的延伸，雙北兩端皆設置牽引道與高灘地自行車道連接。上游側可銜接東側河瀆公園，下游台北端則連接西側河濱公園，新北端則維持現況。

不過，工程單位坦言，因橋梁兩端部分區域屬河川公地，受到「水利法」相關法規限制，且腹地空間有限，目前無法設置完整連結通道，僅能透過既有河濱公園路網進行導引連接。

對於川端橋轉型為人行與自行車牽引橋的規畫，新北市議員連斐璠坦言，地方普遍反映「不太方便」。她指出，川端橋建於民國二十幾年，嚴格來說並不具備真正的古蹟價值，「這座橋其實改建過很多次，歷史意義不大，為了保留它，反而讓整體設計變得不太美觀，市民也多數不埋單。」

連斐璠認為，新中正橋完工後的動線與過去相比差異太大，不論是機車改到橋下通行，還是汽車得往左再下匝道，都讓通勤族不適應。「中正橋通車初期標示不明，導致不少用路人對通行動線感到混淆，不過近期已有所改善。」

她肯定中正橋本身是老舊結構、屬於危險橋體，「該改建是對的」，但認為川端橋的保留是「硬加歷史包袱」，實際意義不大，反而造成交通與設計上的不便。

中正橋舊橋拆除後，留下具古蹟身分的川端橋，目前正進行轉型工程，重新規劃為人行與自行車牽引專用橋，預計今年底完工開放。圖／新北市新工處提供
中正橋舊橋拆除後，留下具古蹟身分的川端橋，目前正進行轉型工程，重新規劃為人行與自行車牽引專用橋，預計今年底完工開放。圖／新北市新工處提供

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