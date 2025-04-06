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新北東北角春季限定！ 石花菜彩繪海岸地毯

聯合報／ 記者劉懿萱邱瑞杰／新北即時報導
黑糖風味的石花凍飲。圖／新北市漁業處提供
黑糖風味的石花凍飲。圖／新北市漁業處提供

石花菜是新北東北角常見藻類之一，正值石花菜盛產季節，東北角沿海地帶，鋪滿黃、紅、紫交錯的石花菜，像是繽紛的海岸地毯，經過熬煮調味成為清涼好喝的石花凍飲。

新北市漁業處指出，石花菜有著紫紅色羽狀分枝的特殊外觀，內含大量藻紅素，主要生長於礁岩低潮線至水深約5米礁石上，一叢叢緊貼岩石生長，以抵禦海浪衝擊。在石花菜盛產期，此時的東北角濱海公路兩側，隨處可見採收上岸的石花菜正進行日光浴，由原本的紫紅色，逐漸轉為紅色，再逐漸轉為米黃或米白色，形成黃、紅、紫與藍色海岸交融的特殊景觀。

貢寮在地的海女蔡簡桃表示，東北角的石花菜是漁民在沿岸地區透過徒手或是潛水方式手工採摘，每逢農曆初一、十五退潮潮水最乾時，便是最佳採收時機。採摘上岸的石花菜，需經過7次清洗與曝曬，透過反覆清洗及曬乾的方式去除腥味及破壞細胞壁，好讓乾燥後的成品能輕鬆熬煮出純淨無異味的藻膠，歷時至少7天，才能將紫紅色的新鮮石花菜轉化為金黃色乾燥成品，之後還需細心挑選與修剪，才能上市販售。

貢寮漁民吳素真說，石花菜最常見料理方式，就是變成清涼好喝的石花凍飲，只要簡單加水熬煮，待其冷卻成果凍狀後，便可依個人口味加入新鮮水果、抹茶或可可等食材，調配出喜愛的味道，也可以將石花菜煮得稍微濃稠，取得口感稍硬的石花菜凍後，將其切成細絲拌入清涼的和風醬或沙拉醬，製成特色開胃前菜，可品嘗到天然的膠原蛋白。

目前是欣賞東北角石花菜壯麗景致的好時機，饕客也透過在地店家吃到美味的石花菜凍料理，也能順道品嘗正值產季的貢寮鮑，讓這趟春日之旅更滿足。

漁業處也提醒，在萬里、瑞芳和貢寮等3處保育區內，全面禁止使用潛水器材採捕石花菜、麒麟菜、九孔、龍蝦、海膽、大法螺、珊瑚礁魚類、珊瑚與礁石等海洋生物，每年10月1日至隔年4月15日止禁止徒手採集石花菜，違者依漁業法第65條處3萬元以上、15萬元以下罰鍰。

左邊是檸檬口味石花凍飲、右邊是黑糖口味石花凍飲。圖／新北市漁業處提供
左邊是檸檬口味石花凍飲、右邊是黑糖口味石花凍飲。圖／新北市漁業處提供
市面上展售的石花菜乾燥產品。圖／新北市漁業處提供
市面上展售的石花菜乾燥產品。圖／新北市漁業處提供
石花凍切絲後可以入菜。圖／新北市漁業處提供
石花凍切絲後可以入菜。圖／新北市漁業處提供
剛採捕上岸的深褐色石花菜。圖／新北市漁業處提供
剛採捕上岸的深褐色石花菜。圖／新北市漁業處提供
取出已煮好的石花菜，待其冷卻成果凍狀後，便可依個人口味加入各類食材，調配出喜愛的味道。圖／新北市漁業處提供
取出已煮好的石花菜，待其冷卻成果凍狀後，便可依個人口味加入各類食材，調配出喜愛的味道。圖／新北市漁業處提供
石花凍切絲後可以入菜。圖／新北市漁業處提供
石花凍切絲後可以入菜。圖／新北市漁業處提供

珊瑚礁 貢寮

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