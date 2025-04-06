南港潮城「車站第一排」老舊 蔣萬安研議遷移行政中心

南港LaLaport開幕吸引相當多人潮，北市長蔣萬安稱未來5年內南港為北市蛋黃區中的蛋黃，不過南港車站前「第一排」建築，包括行政中心已44年、中華電信、親子館等也老舊，地方盼引進民進投資重新規畫，蔣萬安也請副市李四川研議，未來南港行政中心將移至南港高工儲備用地，車站第一排將改為商業設施、還有第二運動中心等。

蔣萬安上周出席南港區里長座談，南港里長李志錦提案，建議市府在南港路一段、惠民街交叉路口，增設一處多功能商場、超市大樓，包含地下停車場，不僅活絡商業，也讓里民就近採購。

里長李志錦表示，北市府在南港投入相當多公共建設，也進駐許多大型企業，針對南港的發展及交通基礎，他感謝市長蔣萬安、副市長李四川的協助聽起建設規畫，他認為，南港車站是北市東區相當重要的樞紐，周邊更是蛋黃中的蛋黃，不僅要活絡發展，更需要便利商活機能，投入夠多公共建設。

李認為，南港是最佳的TOD交通運輸為導向的都市發展教科書，建議以南港車站為中心，車站北側南港行政中心、南港高工內市政儲備用地、車站東側親子館社福基地這三塊基地，有重新的整體開發。他舉南港區行政中心為例，屋齡非常老舊已經44年，警備隊40年，隔壁中華電信超過50年，這個南港路上的建築群卻是位於南港車站「車站精華區第一排」，不僅建築老舊，還是低度利用，相當可惜。

他建議，南港車站周邊應該以TOD精神，改變為商業用途，將南港行政中心移至南港高工的市政儲備用地上，行政中心南港車站應該為商業辦公用途，打開南港車站北側的商塲、商辦發展，更重要行政中心低樓層也吸引導入生活機能，還有連通道、超市、運動中心等，也彌補南港東側運動場館不足的問題，也讓南港黑鄉變潮城。

蔣萬安已裁示副市長李四川督導並實際來看過，蔣萬安日前也到南港高工市政儲備用地、親子館等周邊視察，裁示以南港車站為核心的發展，由李四川研議，以帶動南港周邊商業活略，同時也納入整體民眾生活需求，及新的公共服務措施。

蔣萬安研議將採納里長意見，以南港車站為核心，未來南港行政中心移到市政儲備基地，親子館規畫為第二運動中心矅動館，南港行政中心建物群還有中華電信、警備隊也整體規畫，進駐商場、超市等商業設施，由都發局主責，包括體育局、區公所、社會局規畫專案計畫。