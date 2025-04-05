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自3月起提前部署奏效 台南清明連假墓地火警銳減六成
台南市消防局自3月起即提前部署，加強防火宣導，連假期間更啟用無人機空中巡查，掌握火警熱點，並派遣消防車輛與警義消人員駐守高風險地區，快速應變處置。據統計，今年清明連假（4月3日至5日）雜草墓地火警僅發生30件，較去年同期83件大幅下降達六成以上。
消防局指出，為減少因祭祖行為引發火災，不斷提醒市民四不一要口訣：「除草不焚燒、紙錢不燃燒、爆竹不燃放、菸蒂不亂丟、垃圾要帶走」，並於各火警熱點主動提供消防水袋予民眾使用，提高掃墓安全。
消防局局長李明峯表示，預防勝於治療，消防局用了鋪天蓋地的宣導來減少可預期的墓地火警數量，對於火災的發生，消防局絕對不會退讓。
消防局統計，今年清明連假（4月3日至5日）雜草墓地火警僅發生30件，較去年同期83件大幅下降達六成以上，顯見該局與各大隊、分隊持續加強清明防火宣導已奏效。
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