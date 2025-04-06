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北市打造棒球之都 優化天母球場

聯合報／ 記者楊正海／台北報導
台北市府預計改善天母棒球場內的老舊設施。本報資料照片
台北市府預計改善天母棒球場內的老舊設施。本報資料照片

台北市議會4月9日開議，北市府今年優先法案，包括北市府公益出租人房地稅減免、生生喝鮮乳、私立教保員敬師禮金、其中天母棒球場優化計畫，北市與中央聯手出資1.35億元，改善老舊設施及照明系統，力拚打造「棒球之都」。

市府評估，台北大巨蛋啟用加上2024棒球12強賽奪冠，有助爭取頂級國際賽事在北市舉辦，天母棒球場負起相輔相成的角色，但場內諸多老舊不合時宜的設施，體育局將優化設施，例如更換LED燈等。

市府指出，天母棒球場優化計畫分別在明年、後年編連續性預算共計1.35億，由中央補助5千萬、北市府自籌8千萬，今年追加3650萬元，包括中央補助款1500萬元、市府自籌款2150萬元。

另外，市長蔣萬安推動「生生喝鮮乳專案」受惠學生約計18.4萬人，教育局追加9200萬元；北市敬師禮金追加預算1241萬，配合教師節敬師活動，發放每人2千元等值商品禮券。

國民黨北市議會黨團書記長李明賢表示，北市提出的法、議案，涉及增加預算部分，黨團會支持，也會關注公館圓環交通改善及今年在上海辦的雙城論壇。

民眾黨團總召張志豪表示，會關注捷運聯開宅後續處置議題，還有數個會期都相當關注的社宅興建與居住正義等。

民進黨團總召陳慈慧則說，開議當天開黨團會議討論關注議題，包括今年世壯運、大罷免牽涉市府行政中立等。

北市府 天母 棒球場

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