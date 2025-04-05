板南線府中站1女落軌遭撞 北捷啟動公車接駁
台北捷運板南線府中站今天發生旅客攀爬月台門闖入軌道，目前亞東醫院站至江子翠站單線雙向運轉，班距約16分鐘，另啟動海山站至龍山寺站公車接駁。
北捷表示，晚間6點53分，板南線府中站一名女性旅客在往頂埔方向月台攀爬月台門，闖入軌道遭進站列車撞擊，站長下軌道處理中，行控中心通知救護車、捷警。
北捷說，目前板南線採取亞東醫院站至江子翠站單線雙向營運，班距約16分鐘，另啟動海山站至龍山寺站公車接駁。
北捷提醒，趕時間的旅客請改搭其他交通工具或利用其他轉乘站轉乘，如有票證或退費問題，請洽詢問處或於官網及台北捷運GO APP查詢。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言