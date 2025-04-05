板南線府中站1女落軌遭撞 北捷啟動公車接駁

台北捷運板南線府中站今天發生旅客攀爬月台門闖入軌道，目前亞東醫院站至江子翠站單線雙向運轉，班距約16分鐘，另啟動海山站至龍山寺站公車接駁。

北捷表示，晚間6點53分，板南線府中站一名女性旅客在往頂埔方向月台攀爬月台門，闖入軌道遭進站列車撞擊，站長下軌道處理中，行控中心通知救護車、捷警。

北捷說，目前板南線採取亞東醫院站至江子翠站單線雙向營運，班距約16分鐘，另啟動海山站至龍山寺站公車接駁。

北捷提醒，趕時間的旅客請改搭其他交通工具或利用其他轉乘站轉乘，如有票證或退費問題，請洽詢問處或於官網及台北捷運GO APP查詢。

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