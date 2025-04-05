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新北前進荷蘭引資 向艾斯摩爾供應鏈招手

中央社／ 新北5日電

新北市府今天表示，經濟發展考察團前進荷蘭，拜訪全球半導體領導廠商艾司摩爾（ASML），感謝其選擇投資新北，並歡迎供應鏈夥伴至新北深耕投資，提升台荷雙邊競爭力與影響力。

經發局今天發布新聞表示，經濟發展考察團第3站前往歐洲科技重鎮荷蘭，參訪創新核心城市阿姆斯特丹、鹿特丹與恩荷芬（Eindhoven），除借鏡治理經驗，也奠基雙邊城市合作。

副市長陳純敬在新聞稿表示，團隊拜訪位於恩荷芬的艾司摩爾（ASML），感謝廠商在新北投資，並向荷蘭企業招手，邀請其供應鏈夥伴，至新北投資，盼深化台荷雙邊產業合作。

陳純敬說，恩荷芬高科技園區（High Tech CampusEindhoven, HTCE）被譽為「荷蘭矽谷」，此行，與園區管理中心、荷蘭企業署 （Rijksdienst voorOndernemend Nederland）、及荷蘭光子產業聯盟（PhotonDelta）會談，汲取產業群聚模式與創新產業培育策略。

市府說，團隊關心新北企業研揚科技（AaeonTechnology）、技嘉科技（GIGABYTE Technology）在歐洲的發展與營運，盼借鏡園區成功的創新研發模式，與產業聚集效應，深化合作關係，強化新北產業的國際競爭力與影響力。

經發局長盛筱蓉表示，市府推動市場改建、改造及庶民經濟，此行參訪享有「全球最美市場」美譽的鹿特丹市場（The Market hall），以住商模式與建築美學、現代資訊科技，成為城市地標，吸引觀光人潮。這將成為新北未來推動蘆洲區「銀河灣計畫」及市場改建專案提供參考。

新聞稿說，參訪團也拜訪阿姆斯特丹市政府，交流城市發展與城市規劃經驗；這對人口持續成長的新北，是寶貴的學習機會。

市府說，副市長陳純敬偕同新北20家廠商，於3月27日至4月10日期間，赴土耳其、德國、荷蘭及波蘭等4國拓銷商務，搶攻國際訂單，並深化與當地產業合作機會。

經濟發展 荷蘭

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